林鐵即將全線通車 天上聖母、玄天上帝搭火車祈福

林鐵文資處長黃妙修陪同天上聖母、玄天上帝搭乘阿里山小火車。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/20 12:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林業鐵路預定7月6日全線通車，位於林鐵附近的嘉義市天后宮也在當天展開為期7天的建醮大典，嘉義市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人今天上午在林鐵北門站焚香祭拜天上聖母以及「北門上帝廟」玄天上帝祈求通車平安，隨後由法師陪同神尊祈福團隊搭小火車沿途祈福，下午抵達終站阿里山車站後也將舉辦祈福儀式。

國際知名的高山鐵路阿里山林業鐵路先後遭2009年莫拉克、2015年杜鵑颱風重創而中斷，經中央投入經費、林鐵文資處修復，中斷15年的小火車，經試車運轉報交通部勘查通過，原預計7月1日全線通車，但因前置作業準備不及，暫定7月6日正式全線通車。

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天后宮7月6日起舉行為期7天的「天后首醮桃城大慶」建醮大典，天后宮、林鐵文資處、林業保育署嘉義分署、阿里山受鎮宮，邀請「北門上帝廟」玄天上帝，兩座宮廟共組85人的祈福團隊，搭小火車啟程，共同為阿里山林鐵全線通車祈福，這趟列車也是林鐵首次搭載天上聖母、玄天上帝的專門列車。

黃敏惠、黃妙修、天后宮董事長王文良、北門上帝廟主委賴堃樑，今天上午恭請天上聖母與玄天上帝神尊啟駕乘車，黃妙修全程陪同自北門車站起駕前往阿里山受鎮宮參香，沿途停站灑淨，抵達受鎮宮後，在廣場搭設的法壇舉行盛大布施祈福儀式，祈求海內外所有來阿里山旅遊的遊客，都能平平安安，乘興而來，盡興而歸。

林鐵首次搭載天上聖母、玄天上帝的專門列車。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市長黃敏惠（右3）、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站焚香祭拜天上聖母。（記者蔡宗勳攝）

眾神尊沿林鐵灑淨祈福。（賴國華提供）

眾神尊沿著林鐵各站灑淨祈福。（賴國華提供）

眾神尊在林鐵車站灑淨祈福。（賴國華提供）

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