高雄鳳山車站大樓招商流標 台鐵調整9月底重新招商

台鐵鳳山火車站開發大樓「空中鳳城」大致完工。（記者陳文嬋攝）

2024/07/11 22:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵鳳山火車站開發大樓「空中鳳城」大致完工，目前配合審查修改，台鐵近日招商流標，業者保守觀望，立委許智傑今要求台鐵研議方案加速招商並縮短期程；台鐵調整招商條件，光電將成招商利基，研議擴大電影院規模，光電朝向業者售電，台鐵改收權利金，9月底重新公告招商，預計2027年營運。

鐵道局興建鳳山火車站6+10層開發大樓，打造「空中鳳城」新地標，如火如荼趕工大致完成，目前配合消檢等審查修改，一樓周邊空間將陸續開放，是全國唯一古城造型車站大樓，台鐵推動促參ROT模式整建營運移轉，計畫引進百工百貨、電影院、主題餐廳、婚宴會館等。

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台鐵5月中舉辦招商說明會，吸引14家業者參與，7月招商卻無人投標，業者大多有意開發商場，但考量市場競爭、建物空間規劃、投資風險等，尤其日本三井百貨相距不到2公里，高雄火車站也將招商，列強環伺下審慎評估，且建物部分空間規劃有所限制，需要投入更多整建經費，持保守觀望態度。

立法院交通委員會今南下考察鳳山火車站開發大樓，立委許智傑關心地方建設，特別邀集交通部次長伍伍勝園、鐵道局長楊正君、台鐵董事長杜微等人開會，鳳山區北門里長謝秀霞等多名里長也出席，許智傑要求台鐵加速招商、縮短整建期程、盡早開放營運，並因應地方需求，研議擴大電影院規模。

台鐵將調降租金增加誘因，開放業者自行規劃空間，減少投資成本負擔，並放寬合作聯盟家數等，且現有電影院規劃5至6樓空間太小，研議調整為1至3樓，空間比較充足，符合地方期待。

此外，大樓屋頂光電年發電量79萬度，綠電換算市價可觀有利招商，台鐵原本光電以自用為考量，將調整招商條件，朝向由業者售電，台鐵改收權利金，預計9月底重新公告招商，明年第一季完成招商，整建期約2年，預計2027年營運。

立委許智傑（中）今邀集交通部次長伍勝園（右二）、台鐵董事長杜微（右）、鐵道局長楊正君等人會勘，要求台鐵儘速完成招商，盡早開放營運。（記者陳文嬋攝）

立委許智傑今邀集台鐵、鳳山區北門里長謝秀霞等人視察鳳山火車站開發大樓。（記者陳文嬋攝）

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