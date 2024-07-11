清除豬瘟重要階段 新北6月連續2起豬遊竄、1豬疑遭拋屍下水道

新北泰山區雨水下水道出現一頭30多公斤麝香豬屍體，動保處獸醫師對棄置豬屍體進行防疫解剖。（新北市動保處提供）

2024/07/11 11:16

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市汐止區日前出現麝香豬在大街上遊竄，影響交通，2天後八里區街邊出現一隻「流浪豬」，已被安置。同樣2天後，泰山區出現30多公斤麝香豬陳屍下水道，市府動物保護防疫處派員採驗並現場消毒，所幸檢驗結果非洲豬瘟及豬瘟病毒皆為陰性。動保處長楊淑方表示，我國正走向清除豬瘟重要防疫階段，請養豬戶、寵物豬飼主勿放養或隨意丟棄豬屍，否則最高可罰100萬元。

動保處表示，汐止區鄉長路2段在6月22日上午出現一頭3個月大、重達36公斤的麝香豬在路上遊竄，路上車輛紛紛閃避，麝香豬最後跑到距離飼主住家400公尺外的工廠內，好心民眾趕緊將牠拴起並通報動保處。動保處一週後找到飼主，飼主稱平時飼養疏於注意，豬隻掙脫鐵鍊逃脫，動保處對飼主開罰3000元。

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6月24日，動保處再度接獲八里區忠孝路民眾通報一頭40公斤重的黑毛豬躺在路邊，動保處派員將牠帶回八里動物之家安置，黑毛豬目前已媒合愛心農場暫置收容。

孰料，動保處6月26日又接環保局清潔隊通報，泰山區泰林路3段330巷雨水下水道竟有一具30多公斤麝香豬屍，疑似遭人為棄置，清潔隊員將現場封鎖，並由動保處獸醫師及防疫人員至現場對豬屍解剖、採集重要臟器送驗，並消毒現場，27日檢驗結果非洲豬瘟及豬瘟病毒皆為陰性，無傳播風險。

動保處表示，目前國際非洲豬瘟疫情嚴峻，我國正走向清除豬瘟重要防疫階段，如稍有不慎將前功盡棄，畜牧場應嚴格做好豬場門禁管制，養豬戶、寵物豬飼主都切勿放養或隨意丟棄豬屍，若發現動物不明死亡時應立即通報，如經查獲，將依動物保護法及動物傳染病防治條例究辦，最高可開罰100萬元。

動保處補充，民眾飼養寵物豬隻，除依飼料管理法不得使用廚餘餵飼之外，放養、疏縱豬隻在外將，依法可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰、棄養豬隻最高可處15萬元罰鍰。

新北6月出現連續2起豬隻游蕩路邊案，動保處呼籲飼主勿隨意棄養，否則將依法開罰。圖為汐止區一案的36公斤麝香豬。（新北市動保處提供）

新北6月出現連續2起豬隻游蕩路邊案，動保處呼籲飼主勿隨意棄養，否則將依法開罰。圖為八里區一案的40公斤重黑毛豬。（新北市動保處提供）

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