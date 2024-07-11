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楊梅瑞原里促調漲垃圾掩埋場回饋金 環保局：歲修時已加倍

楊梅區員本垃圾掩埋場覆土後情景。（黃定宏提供）

楊梅區員本垃圾掩埋場覆土後情景。（黃定宏提供）

2024/07/11 22:40

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園欣榮焚化爐整改期間，部分垃圾暫置楊梅區員本掩埋場，在回饋範圍的瑞原里，正常每年回饋金為13萬多元。瑞原里長黃定宏反映，物價上漲，加上垃圾車行經路段變多，回饋金施行這麼多年，市府應幫助里民調漲回饋金；垃圾最終解決問題，還是要新建焚化爐。桃園市環保局對此回應，回饋金皆依公平原則發放，且歲修時已有加倍回饋金。

楊梅員本垃圾掩埋場回饋範圍包含楊梅區員本里、上田里、瑞原里及新屋區埔頂里，現行回饋比例為當地里佔60%、相鄰里依土地面積比例分配佔25%、另主要運輸道路沿線受影響里佔15%。

黃定宏說，瑞原里平常一年分到回饋金比例1.33%，約13萬多元，今年買洗衣精、衛生紙、垃圾袋，分25戶，就花8萬多元，6月23日辦理環保生態參訪行程，整個費用加起來就12萬8千多元，能用的回饋金不多。

環保局指出，瑞原里距掩埋場較遠，劃定回饋範圍最少，屬相鄰里，回饋比例1.33%，及主要運輸道路沿線受影響里，回饋比例5%，合計為6.33%，每年回饋金為13萬3950元，另因應焚化廠歲修停爐期間，掩埋場垃圾暫置量增加，每年額外加發1倍回饋金，瑞原里回饋金總額為26萬7900元。

環保局表示，回饋金的設立是因掩埋場堆置垃圾會產生異味，影響周邊觀感、使附近居民生活受到影響，而瑞原里則是發放區域相對外圍的地方，都是依公平原則、影響的程度來發放回饋金，這個補助辦法在升格前就有，且歲修時再加倍回饋金，以這個狀況，其實算是有增加了。

黃定宏理解瑞原里影響的程度相對較低，他認為，員本垃圾場還是需要很長的時間，才會有所改善，垃圾最終解決問題還是要新建焚化爐，回饋金的多與少不那麼重要，請市府積極規劃未來垃圾增加後的最好處理方法，讓未來的垃圾場環境變得更好。

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