這不是P圖！雲的表情太豐富 玻璃媽祖廟打卡美得像明信片

今年天空特別美，就算是天空透光出現烏雲，拍出倒影都美得像畫。（玻璃廟提供）

2024/07/11 10:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全球獨一無二的彰化縣鹿港鎮玻璃廟，以往遊客都是鎖定夜間打光之後來拍網美照，還拿著鏡子或是用鏡面夾，有時是趁著地面有水，來拍倒影照。今年盛夏高溫炎熱，無論是放晴的白雲，或是雷陣雨前的烏雲，雲的表情太豐富了，就算是攝影小白都能拍出明信片的效果！

鹿港玻璃廟表示，以往民眾都是專程晚上來拍玻璃廟夜間倒影照，因為晚上在五彩燈光照射下，別有風情。今年雖然高溫難耐，但中部連續1、2個月，都出現好久不見的藍天白雲，有時是晴朗無雲，整片的藍藍天空，用手機拍起來，超級像是P圖的效果。

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由於連日來常常是上午都有變化多端的白雲，傍晚就瞬間白雲轉黑，雷陣雨說來就來，無論是白雲或是烏雲，都美到比電腦修圖還漂亮。

玻璃廟表示，不只是民眾忍不住讚嘆之餘拍照打卡，連員工都紛紛拿起手機拍照，因為彰化已經多年以來，常常都是灰矇矇的一片，已經很久沒見過這麼多天的藍天白雲美景。

鹿港玻璃廟表示，順應夏季開放時間延長，平日到晚上7點，假日為晚上9點，免費參觀，就算沒有帶鏡面夾，卻想要拍倒影，廟方也會借給民眾鏡子，全力協助民眾拍網美照的心願。

今年盛夏光年的天空太美，玻璃廟白天拍起倒景都美到像是明信片。（玻璃廟提供）

今年夏天高溫炎熱，有時晴空萬里無雲，玻璃廟拍起來就像是人工修圖。（玻璃廟提供）

今年夏天，中部連日出現藍天白雲，任何人拿起手機拍玻璃廟，都馬上成為明信片。（玻璃廟提供）

今年夏天，中部連日出現藍天白雲，任何人拿起手機拍玻璃廟，都馬上成為明信片。（玻璃廟提供）

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