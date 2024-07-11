全教總13歲生日 攜手政大副教授林佳和出版勞動法新書

全教總攜手政大法學院副教授林佳和（前排左六）努力12年多，用淺顯文字普及重要勞動法概念，今舉行「上課了！勞動法50+」新書發表記者會。（記者林曉雲攝）

2024/07/11 10:47

〔記者林曉雲／台北報導〕為落實尊嚴勞動理念，倡議勞動教育入法，並推廣勞動意識，全國教師工會總聯合會攜手政治大學法學院副教授林佳和努力12年多，用淺顯文字普及重要勞動法概念，出版「上課了！勞動法50+」新書，今舉行新書發表記者會。全教總理事長侯俊良表示，勞動教育13年來有進步，希望能引發更多人對勞動現況的反思與探索，傳遞勞動法知識給社會大眾，並再次呼籲賴政府將51勞動節改為國定假日。

侯俊良說明，全教總創立第13周年，完成很多教育政策推動，已印證教師工會不是洪水猛獸，迄今發行50期會訊，發行量達8萬份，期望凸顯教師成立工會的意義，每期會訊都有「勞動教室」專欄由林佳和執筆，林佳和為台灣著名勞動法學者，絕對可以成為老師的補充教材。

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林佳和表示，他從全教會在討論要不要組工會時就參與，受邀寫全教總的勞動專欄，沒有預先安排，是看到催稿訊息，才開始想要寫什麼，但12年多來共50篇，每則都介紹一個重要的勞動法概念，試圖跟老師們對話，教師雖不適用勞基法，但重要的是勞動背後的法精神，也笑說全教總這個專欄也是唯一沒有被他寫倒的專欄。

侯俊良表示，林佳和用法學角度解讀常見用語如「請假」、「兼任教師」，或對法律名詞指出實務上的爭議如「合意終止契約」，更難得的是旁徵博引國內外法規，剖析目前我國的勞動法現狀與困境，傳播法律知識外並可有助於了解問題。

勞動部次長王安邦表示，他從小不愛讀書，看到「上課和老師」就會緊張，全教總及林佳和合作的新書，不僅是價值的推廣，也是尊嚴勞動理念的實踐，林佳和能把看似複雜艱深的文字深入淺出，新書可見其畢生功力。

全國金融業工會總聯合會理事長鍾馥吉表示，全金聯和全教總同樣是單一產業聯合會，也致力於推廣勞動教育；台北市產業總工會理事長邱奕淦表示，勞動教育無所不在，107年勞基法修法時，林佳和老師帶學生上街頭，引發社會關注，連派遣公司的清潔阿姨都會關注自己的特休假。

立委黃珊珊表示，教師組工會是喚起關注自己的權利，在立法院會推動5月1日改為國定假日；立委葛如鈞表示，讓教師得到好的勞動權益是重要的。

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