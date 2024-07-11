創新研發APP互動教學 高醫大教授徐仲豪獲星雲教育獎

高雄醫學大學醫學系主任徐仲豪獲2024星雲教育獎典範教師獎。（高醫大提供）

2024/07/11 14:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕2024星雲教育獎日前公布20名教育工作者榮獲典範教師獎，高雄醫學大學醫學系主任徐仲豪教授在大專院校組中脫穎而出，成為高醫大首位獲此殊榮的教師。

徐仲豪於高醫大醫學系任教16年，2018年起擔任醫學系主任，因深感教學方式應隨著時代與科技進步與時俱進，徐仲豪率領跨域團隊，包括學校老師、學生、教務處、圖資處及電信公司等各領域人員，積極研發即時的師生互動系統，成為新的教學工具。

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高醫大指出，師生即時互動App（iKMU IRS App）具有多項高醫大獨創的功能，有多樣化的問答模式和遊戲化功能，讓教學更富趣味性和增加師生互動，推展後全校師生廣泛使用，112年度上學期全校使用學生人次數為3898次，使高醫不但成為全國唯一使用此智慧化教學App的醫學大學，也讓學習由單向聽講轉化為利用手機的雙向互動式教學。

此外，徐仲豪也積極開設創新課程，包含簡報課程、醫學研究、學碩一貫課程、人工智慧概論、哈佛線上課程等，以培養學生跨域學習能力，並多次獲得高醫大教學傑出獎與醫學系學生票選孔夫子獎。

徐仲豪同時擔任高醫附設中和紀念醫院小兒部主任，更身兼高醫兒少保護計畫主持人，2018年起帶領高醫兒少保團隊，協助各單位兒虐傷勢鑑識超過500例，更主辦逾百場的兒虐防治教育活動，推廣兒虐防治觀念，帶領高醫兒少保團隊獲第8屆瑞信台灣兒童醫療貢獻獎。

高雄醫學大學校長余明隆表示，此次徐仲豪教授榮獲星雲教育獎「典範教師獎」實為表率，高醫大將會持續推動教學創新，融新匯舊，以接軌國際培育良醫貢獻社會，實現「未來高醫，引領未來」的願景！

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