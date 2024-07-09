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邱家祖祠「敦德堂」見證八德發展 市府斥資2274萬整修

八德敦德堂是邱氏家祠，2017年公告為桃園市歷史建築。（記者謝武雄攝）

八德敦德堂是邱氏家祠，2017年公告為桃園市歷史建築。（記者謝武雄攝）

2024/07/09 19:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區舊名「八塊厝」，相傳謝、蕭、邱、呂、賴、黃、吳、李等8姓人家到此開墾築屋而取名，其中又以邱、呂兩姓為大姓，而建於1935年日治昭和時期的「八德敦德堂」是邱家祠堂，見證這段歷史，市府2017年公告為歷史建築，房屋木作屋桁腐蝕嚴重，市府爭取中央補助，斥資2274萬元維修，預計明年底竣工。

文化局說，敦德堂為三合院建築，主要規模有正身、左右橫屋、前埕及圍牆等，正身主要作為家族祭祀空間，左右橫屋則是宗族居住使用，外觀以紅磚牆、內部為土埆牆形式砌築而成，屋頂維持原本構造且完整保存剪黏、屋脊、日治時期磚飾、木雕等特色，足以見證邱姓先民拓墾發展歷史，由於建築物兼具客家傳統建築及日治時期構造材料特色，於2017年11月24日公告為歷史建築。

敦德堂目前主要奉祀邱氏第十世祖邱道陞公，邱氏族人原為詔安客家人，移台後於乾隆23年（1758）成立道陞公會，公會管理人幾經變動後，於昭和10年（1935）興建道陞公祠，就是如今的敦德堂。

文化局指出，敦德堂修復後，除了維持原祠堂使用，由於敦德堂位居八德地方發展史重要一環，未來可將部分區域開放參觀與定期導覽解說，在保存既有可見實體歷史建物之外，同時融入教育意涵、文化精神，以發揮文化資產的特有價值。

據悉，文化局進行調查研究時發現，敦德堂因木作屋桁多處腐朽、白蟻侵蝕等因素，恐危及屋頂結構之安全，為避免損壞加劇，亟需進行修復工程，另部分木作為木匠大師葉金萬作品極具保存價值，故在完成調查研究、規劃設計後，積極向中央爭取補助，文化部文化資產局於去年十月核定總經費2274萬元，補助1478萬元，其餘由市府自籌，目前修復工程辦理上網招標作業，預計於明年底前竣工。

八德敦德堂木作屋桁腐蝕嚴重，桃園市政府爭取中央補助，斥資2274修復，預計明年底竣工。（記者謝武雄攝）

八德敦德堂木作屋桁腐蝕嚴重，桃園市政府爭取中央補助，斥資2274修復，預計明年底竣工。（記者謝武雄攝）

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