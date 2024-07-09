竹苗國中會考放榜 第一志願錄取達4成2

竹苗國中會考放榜，今年的錄取率達9成9，第一志願錄取達4成2，其中建華國中音樂班學生黃㵢雅，以5A10+作文5級分錄取實驗中學。（圖由學校提供）

2024/07/09 16:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕113學年度高中免試入學分發作業今天放榜，今年度竹市免試入學總錄取共3925人（其中一般生3780人、原住民學生44人、身心障礙學生100人、僑生1人），錄取率達99.52%，以第一志願分發有1649人，錄取率達42.01%，前五志願分發同學高達3892位，錄取率達99.20%，11日報到。其中實驗中學錄取門檻為5A10+作文5級分，新竹高中5A6+，新竹女中5A4+，已逼近北北基考區的建中和北一女錄取分數。

市府教育處說明，此次免試入學竹苗區報名學生10806人；錄取學生總數是10780人（其中一般生10234人、原住民學生277人、身心障礙學生268人、僑生1人），其中竹苗區以第一志願分發計5219人，錄取率達48.41%，前五志願分發計10705人，高達99.30%。

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教育處表示，建功高中國中部會考學生包含3名5A10+作文6級分榜首外，共6人錄取竹科實中。另5A9+劉珊如以第一志願選擇直升建功高中，數學老師表示珊如自律性很高，認同學校的學習環境，期待能跟著直升的學長姐一樣，在高中盡情衝刺，順利進入國內最頂尖的大學就讀。

培英國中榜首生何佳謙也順利錄取竹科實中。南華國中張哲綸在南寮漁港小鎮長大，個性沉靜內斂，無論課堂上的教學內容還是課外的自主學習，都能專注投入，從第一次模擬考的1A最後衝出5A好成績，順利錄取竹北高中。

建華國中音樂班學生黃㵢雅，熱衷參與學校合歡山登山及各項表演活動，從九年級的第一次模擬考，就設定實驗中學為第一志願，且參加學校社會A計畫課程，每天也把閱讀文章當成睡前讀物，順利錄取實驗中學。

而竹苗考區學生成績表現優異，據補教界評估今年錄取實驗中學門檻為5A10+作文5級分，新竹高中是5A6+，新竹女中是5A4+，已逼近北北基考區的建中和北一女錄取分數。

新竹市南華國中張哲綸參加國中會考第一次模擬考僅1A，結果會考衝出5A佳績，順利錄取竹北高中。（圖由學校提供）

新竹市培英國中榜首生何佳謙順利錄取第一志願實驗中學。（圖由學校提供）

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