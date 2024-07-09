高中免試入學放榜 新竹建華國中亮眼

新竹市建華國中普通班黃㵢雅（左一）考出5A10+作文5級分，高中免試入學順利進第一志願國立新竹科學園區實驗中學，是文武兼備的學生。（學校提供）

2024/07/09 13:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕113年高中免試入學今天放榜，新竹市建華國中今年的會考成績亮眼，其中5個普通班中有9人上第一志願，包括實驗中學1人、新竹高中5人、新竹女中3名，而美術班及音樂班更有22人上高中藝才班第一志願。校長蔡之浩說，建華國中雖不大，但卻是個每天求進步的學校，今年學生的會考表現更是這幾年最佳的一年，展現學校多元豐富教學的成果。

蔡之浩說，考出5A10+作文5級分的黃㵢雅，熱衷參與學校各項活動，像是合歡山登山及表演活動，還是低音管演奏者，在課業的表現也很好，是文武兼備的學生，且從9年級開始就設定實驗中學為第一志願，透過學校的進度與學習，也參加學校社會A計畫課程，把閱讀當睡前讀物，果然考出佳績，順利進實驗中學。

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另當選新竹市優秀青年的薛丞恩是學校週會司儀，她畢業前也跟學弟妹分享英文從B爬升到A+的心路歷程，在一度放棄之際，感謝老師一路的陪伴與指導，不論是酷英社、 課後英檢班、優理佳理化及寫作加強班、社會A計畫課程、科研社的邏輯訓練、國語文競賽的口才表達，都豐富的國中學習生涯，讓她在會考拿到5A6+，順利成為新竹女中新鮮人。

而學生胡嘉祐也以5A8+順利進新竹高中，對學校提供的學習資源最有感，他除熱衷參與、樂於回饋，從暑假輔導課及下午自習、開學後夜自習、假日自習、數學A計畫營隊，正常作息，跟著學校的學習步調，實現自己就讀第一學府的夢想。

蔡之浩說，學校老師透過酷英社、課後英檢班、優理佳自然及作文加強班、科研社、夜間自習班、數學A計畫營隊、社會A計畫課程等，為建華學生打造專屬的學習課程，就連美術班及音樂班學生也表現不凡，有22人進高中第一志願，展現多元學習成果。

新竹市建華國中普通班黃㵢雅（左一）文武兼備，高中免試入學順利進第一志願國立新竹科學園區實驗中學。（學校提供）

新竹市建華國中普通班學生薛丞恩表現優異，順利考進新竹女中，其中英文也從原本的B進步到A。（學校提供）

新竹市建華國中胡嘉祐（右一）以5A8+順利進新竹高中，展現自信與學習成果。（學校提供）

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