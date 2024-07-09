為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

獎助54萬、免費校車！竹高免試入學 留住5A10+高分生

高中免試入學放榜，南投縣國立竹山高中運用亮眼辦學成績，留住在地5A10+的高分學生。（圖由竹山高中提供）

高中免試入學放榜，南投縣國立竹山高中運用亮眼辦學成績，留住在地5A10+的高分學生。（圖由竹山高中提供）

2024/07/09 16:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕高中免試入學今放榜，南投縣國立竹山高中（簡稱竹高）高分群入學成績優於去年，國中會考成績5A以上高分群成長1.5倍，其中更有可錄取台中一中的5A10+高分生，就近選讀竹山高中，校方說，學校3年提供54萬元獎助學金，以及免費通勤校車，讓在地學子可安心上學。

竹山高中表示，為吸引優秀國中生就近入學，提供優渥獎助學金，高中3年每人獎助最高可達54萬元，今年南投縣的大學學測榜首就是竹高的學生，此外，為協助通勤學子，校方今年也向教育部申請到700萬元的通勤專車補助款，可供鹿谷、溪頭、斗六，以及草屯、中興等地區的學生免費搭乘，免除通勤費的壓力。

校方說，近來每年都有國中會考5A10+的學生就近選讀竹山高中，讓學生可在熟悉的環境與社區高中就讀，若學生在校表現持續優秀，就可透過繁星入學進入理想大學，像今年該校繁星錄取率高達76％，不乏有上成大、政大的學生。

校方強調，就近入學不僅讓學生不用跨縣市通勤或離鄉背井，家長也不用負擔高額的費用到台中市住宿求學，今年該校締造的全縣學測榜首，以及繁星亮眼成果，讓學區內的5A10+高分生願意留在竹高就讀，未來校方也會運用教學資源，提供穩定的學習環境照顧全校學生，並讓學生、家長在未來3年獲得最即時支持與安全感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高中免試入學放榜 新竹建華國中亮眼
2024/07/09 13:02

高中免試入學放榜 新竹建華國中亮眼
高中免試入學放榜 嘉義市錄取率達99.1％
2024/07/09 13:20

高中免試入學放榜 嘉義市錄取率達99.1％

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
高中免試入學放榜 中一中最低97點、82％達100點以上
2024/07/09 12:15

高中免試入學放榜 中一中最低97點、82％達100點以上
雲林區高中免試入學放榜錄取率99.3％ 22人因這原因落榜
2024/07/09 12:41

雲林區高中免試入學放榜錄取率99.3％ 22人因這原因落榜

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播