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雲林區高中免試入學放榜錄取率99.3％ 22人因這原因落榜

雲林縣府公布113學年度雲林區高中免試入學分發結果，錄取率達99.3%。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府公布113學年度雲林區高中免試入學分發結果，錄取率達99.3%。（記者黃淑莉攝）

2024/07/09 12:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕113學年度高中免試入學今（9）日放榜，雲林區錄取3346人，錄取率達99.3%，有22人因選填志願數過少落榜，其中有20人是高分落榜。

雲林縣府教育處指出，113學年度雲林區免試入學一般生招生名額4333人，報名3368人，每名學生平均志願選填數20個，分發結果錄取3346人，錄取率99.3%。

教育處進一步表示，有22名未錄取學生，有18人只填一個志願，其他4人有人只填3個志願、有人則因志願排列不佳。另學校招生名額有987缺額，其中又以私立高職缺額最多，有幾所國立高職有少部分科組仍有缺額。

教育處說，免試入學分發結果已在今天公告在雲林區免試入學網站，不會另外寄發紙本通知單，請學生或家長上網查詢，並到錄取學校網站查看報到方式及繳交資料，若對分發結果有疑慮，可在10日下午4點前向主辦學校北港農工申請複查。

教育處提醒，學生務必在7月11日上午9點至11點前往錄取學校報到，逾期視同放棄錄取資格，另有缺額學校會各自辦理續招作業，缺額及辦理時間可在7月12日自行向有意就讀學校詢問。

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