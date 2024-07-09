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高中免試入學放榜 嘉義市錄取率達99.1％

今年嘉義區高中免試入學進行考生積分收件作業。（嘉市政府提供）

今年嘉義區高中免試入學進行考生積分收件作業。（嘉市政府提供）

2024/07/09 13:20

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕113學年度嘉義區高級中等學校免試入學今天放榜，其中嘉市共有1802名學生報名此次免試入學考，計有1786人錄取，錄取率達99.1％。試務主辦學校華南高商表示，考生若對分發結果有疑義，可於10日下午4時前申請複查。

此次嘉義區計有38所招生學校（含共同就學區），合計128科組，額滿科組有45個，占總數35％，其中嘉市應屆畢業生共有1802名學生報名，計有1786人錄取，錄取率達99.1％，而原住民生及身心障礙生共41人報名，錄取原住民生15人，身障生25人，錄取率98％。

另此次共有8人因同分增額錄取，錄取學校包含華南高商、嘉義高商、嘉義家職及東石高中等4所學校。

華南高商校長孫忠義表示，今年嘉義區實際報名此管道人數計3803人，此次分發作業計有3708人依志願序完成分發，有23人因選填志願數不足致未獲錄取。

已獲錄取學生應於11日上午9時至11時，依循各錄取學校規定辦理錄取報到手續，而已完成報到之學生，如欲放棄錄取資格，應於15日下午2時前向各錄取學校聲明放棄，否則將不能再參加後續其他升學管道。

至於未錄取或放棄錄取資格的學生仍可於至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」網站查詢辦理續招的高級中等學校資訊。

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