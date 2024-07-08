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家裡開早餐店「吃到飽」很幸福？ 過來人這樣說

網友好奇，「家裡開早餐店是否會很幸福」。示意圖。（資料照）

網友好奇，「家裡開早餐店是否會很幸福」。示意圖。（資料照）

2024/07/08 21:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣早餐外食文化興盛，一名網友好奇表示，家裡開早餐店是否能夠不計成本的早餐吃到飽？爸媽應該都要早睡早起備料，晚上時間都管不到小孩，詢問網友，「家裡開早餐店是否會很幸福？」

一名網友在PTT發文，好奇是否有網友家裡開早餐店，尤其是剛好自己小學到長大之前的時光，是否會每天早上都吃家裡店內準備的早餐，且是會更愛上蛋餅、蘿蔔糕、漢堡這些食物，還是會吃到怕呢？

原PO也猜想，早餐店家的爸媽應該都會早睡早起備料，所以晚上都管不到小孩，不過他也好奇，孩子是否都會被叫去幫忙，因而練就一身鐵板功夫，「吃家裡賣的早餐，是不是真的有幸福的感覺呢？」

貼文曝光後，許多家中開早餐店的過來人紛紛分享經驗，「童年都在做免費童工，超不開心」、「以前家裡開美式早餐店，每天光聞味道就害怕了，我每天一定要去吃中式的」、「家裡開三十幾年到現在，看到早餐都不想吃」、「從小家裡開早餐店，出社會後持續幫忙做十年，因為結婚嫁到外地，爸媽順勢退休把店收起來。結論是很累，但造就了我現在非常耐操」、「小時候家裡做美X美，每天只能吃蛋餅跟漢堡當三餐，導致到現在聞到早餐店味道都想吐」。

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