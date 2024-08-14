為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    第5次碳費審議會9月初召開 費率年底前出爐

    環境部長彭啓明說，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，可能還需再開1、2次會議，費率年底前一定會出來。（記者陳嘉怡攝）

    環境部長彭啓明說，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，可能還需再開1、2次會議，費率年底前一定會出來。（記者陳嘉怡攝）

    2024/08/14 16:51

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕碳費子法3草案將在8月底正式公布，費率還需經碳費審議委員會討論。環境部長彭啓明說，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，但應該不會是最後一次會議，預計還要再1、2次會議討論，費率年底前一定會出來。

    環境部長今天舉辦「溫室氣體盤查與企業誠信論壇」。彭啓明會中受訪時說，8月底將正式公布碳費3子法，再來的最終關鍵就是碳費費率，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，目前意見逐漸收斂，但應該不會是最後一次會議，他認為可能還需要1、2次會議才能決定碳費費率。碳費三子法及費率都公布後，代表今年底進入排碳有價的時代。

    彭啓明說，希望碳費費率審議能快一點，預計接下來的1、2次的審議會，就會正式進入費率討論，包含未來費率逐年成長的幅度等；他了解工商業界對於碳費多有意見，近期許多傳統產業都面臨周遭國家大幅度傾銷，造成業界生存困難，會請經濟部協助。但他也強調，無論企業經營是否賺錢，排碳有價的時代都要到來，企業必須預做準備。針對工商界指碳費拉高房價，他重申碳費徵收對房價影響小於1％，籲營建業者不應藉此哄抬房價。

    彭啓明也提到，除了民間企業外，政府部門未來也要揭露碳排，公部門本身其實也是一個很大的排碳源，必須帶頭減碳，公部門也是最大的採購單位，未來公部門採購也要符合綠色標章及綠色規範，目前環境部正在制定相關規範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播