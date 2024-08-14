第5次碳費審議會9月初召開 費率年底前出爐

環境部長彭啓明說，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，可能還需再開1、2次會議，費率年底前一定會出來。（記者陳嘉怡攝）

2024/08/14 16:51

〔記者陳嘉怡／台北報導〕碳費子法3草案將在8月底正式公布，費率還需經碳費審議委員會討論。環境部長彭啓明說，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，但應該不會是最後一次會議，預計還要再1、2次會議討論，費率年底前一定會出來。

環境部長今天舉辦「溫室氣體盤查與企業誠信論壇」。彭啓明會中受訪時說，8月底將正式公布碳費3子法，再來的最終關鍵就是碳費費率，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，目前意見逐漸收斂，但應該不會是最後一次會議，他認為可能還需要1、2次會議才能決定碳費費率。碳費三子法及費率都公布後，代表今年底進入排碳有價的時代。

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彭啓明說，希望碳費費率審議能快一點，預計接下來的1、2次的審議會，就會正式進入費率討論，包含未來費率逐年成長的幅度等；他了解工商業界對於碳費多有意見，近期許多傳統產業都面臨周遭國家大幅度傾銷，造成業界生存困難，會請經濟部協助。但他也強調，無論企業經營是否賺錢，排碳有價的時代都要到來，企業必須預做準備。針對工商界指碳費拉高房價，他重申碳費徵收對房價影響小於1％，籲營建業者不應藉此哄抬房價。

彭啓明也提到，除了民間企業外，政府部門未來也要揭露碳排，公部門本身其實也是一個很大的排碳源，必須帶頭減碳，公部門也是最大的採購單位，未來公部門採購也要符合綠色標章及綠色規範，目前環境部正在制定相關規範。

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