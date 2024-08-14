寶寶粥驚現奇異黑點 新手媽咪憤而保存送驗

近日有新手媽媽在餵食嬰兒副食品時發現產品內容物有異，憤而將其保存送驗。（圖片翻攝自臉書社團）

2024/08/14 17:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有一位新手媽咪在臉書社團中po文指出，自從寶寶開始吃副食品之後，她就很仰賴各大副食品廠商所推出的產品。但近日卻因為在一袋寶寶粥中發現一塊疑似老鼠屎的黑點，驚覺會不會遇到食安問題，憤而將原產品保存好，準備送去化驗。

原Po在臉書「爆料公社二社」社團貼文中指出，因為自己廚藝不佳，所以自從寶寶年紀增長，開始接觸副食品之後，她就開始挑選各大廠商、慎選產品種類。但近日在拆開一盒寶寶粥，在挖出第二匙時就發現不對勁，反覆查看後覺得不可能是產品內容物，因此當下非常自責，認為自己已經這麼小心了，但還是有可能在不知情的狀況下餵了寶寶許多可能有問題的食物。在呼籲大家小心之餘，也決定將原商品妥善保存起來拿去化驗，以便之後爭取自己應有的權益。

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該則貼文一出瞬間就引起了廣大網友們的討論，有的網友認為一看就是有問題，要報警積極處理，以後也不一定要堅持買副食品，「不管是什麼動物的，重點就是屎！」、「媽媽真的很仔細看到，化驗是送衛生局協助化驗嗎？有通報衛生局了嗎？」、「以後就自己煮吧，煮寶寶副食品不需要什麼廚藝，把妳覺得營養的東西全部蒸熟，然後打成泥就好」、「現在網路那麼發達，很多都在教導如何製作寶寶副食品，其實自己做還是比什麼大廠實在，最少防腐劑就沒有」。

但也有網友認為處理這種問題時要小心，因為食品廠商都是大公司，在沒有明確證據之前不要隨便把廠商名稱寫出來，不然可能會賠了夫人又折兵。「我是覺得，不管那是什麼，建議妳還是等化驗結果出來確定是小動物排泄物再爆料比較好。」、「如果沒有證據證明是商家的問題，建議不要顯示商家名稱，小心會被告，坐等子彈飛」。

近日有新手媽媽在餵食嬰兒副食品時發現產品內容物有異，憤而將其保存送驗。（圖片翻攝自臉書社團）

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