中國籍電腦工程師在台開公司當境外賭網客服 短短4個月下注逾1200億

李男等31人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/08/15 15:57

〔記者邱俊福／台北報導〕中國籍李姓電腦工程師，偕同台籍老婆在北市內湖區商辦大樓開設「啟諾」科技公司，涉嫌專替境外「博天堂」等5家境外賭博網站，擔任賭網客服工作，每月收取14萬美金傭金，約4百多萬台幣，刑事局偵一大隊第一隊今天宣布偵破，逮李姓夫妻與旗下員工等31人送辦，經清查該博弈集團短短4個月，下注金額就高達逾1200億元，令人咋舌。

警方調查，李嫌夫妻過去都是擔任電腦工程師工作，2020年6月勾串境外的博弈集團，於北市內湖區承租百坪商辦，開設「啟諾」科技公司，夫妻檔分別擔任公司總經理與副總經理，並透過求職平台以月薪3至6萬元薪水，對外招聘年輕的客服人員，擔任「博天堂娛樂城」、「凱發娛樂城」、「尊龍娛樂城」、「利來娛樂城」等娛樂城的賭博客服工作。

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當這些賭網的賭客，遇到無法出金、入金與操作等相關問題，透過賭網進行諮詢時，該公司的客服人員便會打字進行回應，協助解決問題，而警方從查扣的資料，發現員工達上百人之多，賭客以中國為大宗。

今年1月間，警方經蒐證後前往查緝，逮捕李嫌夫妻檔，以及公司幹部、客服等共31人到案，查扣電腦主機69組與手機、平板電腦等贓證物，並經向法院聲請裁定扣押公司、李嫌等人帳戶合計800餘萬元及房產1處，依賭博罪移送台北地檢署偵辦。

警方查扣電腦主機69組與手機、平板電腦、印章等贓證物。（記者邱俊福攝）

博弈網站「博天堂」。（記者邱俊福翻攝）

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