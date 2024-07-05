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禁酒+清垃圾！宜蘭東嶽廟信義會翻轉8+9 老師、設計師也入會

宜蘭東嶽廟信義會會員楊宗樺（左）帶兒子（右）參加信義會舉辦的親子活動，父子一起出演陣頭。（楊宗樺提供）

宜蘭東嶽廟信義會會員楊宗樺（左）帶兒子（右）參加信義會舉辦的親子活動，父子一起出演陣頭。（楊宗樺提供）

2024/07/05 23:56

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕時下流行語「8+9」，取自「八家將」諧音，體現社會對宮廟陣頭的負面印象。宜蘭東嶽廟信義會為撕掉標籤，推廣神將文化，出陣頭嚴禁喝酒、公然抽菸吃檳榔，策劃體驗營和創意比賽，吸引親子族群參與，神將會成員組成也豐富，有老師、游泳教練、漢藥房主理人、平面設計師，造就非典型的神將會。

宜蘭東嶽廟有8個神將會，各會負責各自的神將（台語：大神尪），信義會是其中一會。60歲東嶽廟副主委周維林，26歲加入信義會，當時陣頭單純，後來成員素質參差不齊，亂吐檳榔渣、喝酒鬧事，形成負面印象。

「我常跟他們說，想要人家尊重，自己要先自愛。」周維林任信義會幹部後，出陣禁止喝酒，鼓勵會員帶垃圾袋，落實垃圾不落地；有喝酒習慣的會員，見其他人努力落實，再不敢大剌剌拿酒瓶出陣。

10年前，信義會因意見分歧流失大量成員，陷入低潮，卻帶來轉機，在大舉招募新人之餘，周維林、信義會副總幹事葉精福等人開辦「神將體驗營」，帶孩子和大眾認識神將文化，展開新氣象。

體驗營大受好評，也吸引更多年輕人才加入信義會，包括活動策劃、宣傳海報設計、活動攝影師等，配合推出更多親子藝文活動，例如神將彩繪公仔活動、發行神將主題繪本，創意環保大神尪DIY比賽則用生活可取得的素材，製成孩童也能穿的大神尪。

38歲漢藥房主理人周東彥認為，面對負面印象，要主動出擊改變，信義會言行舉止毫無暴戾之氣，遇挑釁也「以和為貴」，親子活動也受政府、學校、民眾的肯定，讓成員有了光榮感。

35歲游泳教練楊宗樺說，實際看過團練之後，發現信義會很有紀律，也想改革創新，在尊重老師傅基礎腳步和套路的前提下，給予年輕會員空間，發揮巧思跳出各自味道，很有趣，因此決定加入。

楊宗樺坦言，入會後難免受閒言閒語，與其用言語澄清，不如邀請大家實際到現場參與，信義會辦親子活動或出陣頭，他都帶太太、孩子一起，也邀家族長輩觀賞，不但獲得支持和認同，連小舅子也被他拉入會。

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宜蘭東嶽廟創意環保大神尪DIY比賽，邀親子發揮創意，製作小朋友版大神尪。（楊宗樺提供）

宜蘭東嶽廟創意環保大神尪DIY比賽，邀親子發揮創意，製作小朋友版大神尪。（楊宗樺提供）

宜蘭東嶽廟信義會講求紀律，出陣頭禁止會員喝酒，避免酒醉鬧事。（宜蘭東嶽廟信義會提供）

宜蘭東嶽廟信義會講求紀律，出陣頭禁止會員喝酒，避免酒醉鬧事。（宜蘭東嶽廟信義會提供）

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