雷萬春面中7箭屹立不搖！宜蘭東嶽廟31尊神將 個個來頭不凡

宜蘭東嶽廟近年打造的「先鋒官雷大將軍」神將，前身是唐代安史之亂名將雷萬春，被令狐潮下令萬箭齊發時，面中7箭，血流滿面，仍屹立不搖，所以神像面有7孔。（記者蔡昀容攝）

2024/07/05 23:59

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭東嶽廟有31尊神將，其中9尊超過百年歷史。副主委謝善有表示，東嶽廟的神將全是東嶽大帝部屬和家臣，未混雜其他體系的神明和神將，是全台擁有最多從侍神神將的廟宇。

民間信仰認為，東嶽大帝是陰陽兩界最高神明，掌管生死，輔助天庭運作。1812年，先農壇（宜蘭五穀廟前身）設風雲雷雨社稷山川祭祀神位，數年後改祀東嶽大帝神位，後續擴為神壇、祠壇，1895年於現址建廟，也就是現今的宜蘭東嶽廟。

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宜蘭東嶽廟有8個神將會，各會有各自負責供奉的神將；當東嶽大帝遶境出巡時，眾多神將就會出動，在隊伍前方開路，驅使邪靈迴避。

遶境結束後，神將多拆解入箱，由各會帶回自宅存放，長久以來保存不易，反覆拆解也難免受損，宜蘭東嶽廟於是建神將堂，給神將安穩的家。

1895年從中國福州來台的「七爺」（謝將軍）和「八爺」（范將軍），透過擲筊指示廟方，要好好保存百年神將文物，廟方2012年另造七爺、八爺神將代勞，原神將坐鎮一樓大殿，不再出巡，其中歷史百年的9尊神將，不用風吹雨淋，多坐鎮廟裡，不再出門巡境，廟方因此另造新神將代勞。

同樣坐鎮1樓大殿的「大太子炳靈公」，木製的頭部，附著層層棉紙，修飾成五官，屬於福州派做法，但近代修復時，未能循古法以棉紙做五官。廟方說，2樓的東嶽大帝神像，也屬此做法，就特別注意循古法修復。

位於2樓的「田都元帥」和「先鋒官雷大將軍」，前身是唐代樂官雷海青和名將雷萬春，民間相傳兩人是結義兄弟，為安史之亂時期人物。雷海青因拒替安祿山演奏助興遭殺，雷萬春則在守護雍丘時，被令狐潮下令萬箭齊發，面中數箭，血流滿面，仍屹立不搖。

謝善有說，文獻資料記載，雷萬春面中6箭，其神像或神將面部因此多有6點或6孔，但祂「降駕」表示，當初是面中7箭，所以東嶽廟新造的雷大將軍神將，臉有7孔。

除了百年神將，1958年打造的「刑部司」，鬍子由人類真髮製成，由神將會會員的妹妹捐獻；日本時代打造的「陰陽司」，起初也是會員以孫女頭髮製作鬍子，後來經多次修整，已換成一般坊間製成的鬍子。

宜蘭東嶽廟有9尊神將超過百年歷史，包含大太子炳靈公。（記者蔡昀容攝）

宜蘭東嶽廟有31個神將，包含「七爺」謝將軍（右）和「八爺」范將軍（左）。（宜蘭東嶽廟信義會提供）

宜蘭東嶽廟有31尊神將，並建神將堂安置神將。（記者蔡昀容攝）

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