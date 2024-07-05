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睽違4年再度揚帆繞台 宜蘭岳明中小學雙胞胎姊妹攜手圓夢

岳明國中小雙胞胎姊妹康予瀞（右）、康予馨再度揚帆啟航圓夢，與36校師生組成海洋永續行動聯盟，協助國家海洋研究院進行更深入的海域研究及探索。 （記者王峻祺攝）

岳明國中小雙胞胎姊妹康予瀞（右）、康予馨再度揚帆啟航圓夢，與36校師生組成海洋永續行動聯盟，協助國家海洋研究院進行更深入的海域研究及探索。 （記者王峻祺攝）

2024/07/05 14:09

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣岳明國民中小學雙胞胎姊妹康予瀞、康予馨，4年前跟著學校駕駛帆船航行台灣一圈，帶回6個離島的海沙，進行塑膠微粒觀察，今天再度揚帆啟航圓夢，與36校師生組成海洋永續行動聯盟，將協助國家海洋研究院進行更深入的海域研究及探索。

岳明國中小曾有32位小帆手以接力方式完成航行台灣一圈壯舉，帶回包括馬祖、金門、澎湖、小琉球、蘭嶼及綠島等6個離島的海沙，經4年籌備再度發起「攜手共創、航向蔚藍」計畫，串聯36個鄰海學校組成海洋永續行動聯盟。

總統賴清德今天受邀為啟航儀式鳴鑼祝福，校方連同昔日蒐集到的6個離島海砂，加上這次航行將停靠的本島海砂，分別放進13個玻璃瓶中，製作成象徵航向偉大航道的帆船獎座給總統，感謝賴清德致力支持海洋教育，帶領國人一起守護海洋母親。

康予瀞、康予馨4年前參與航行，並進行海沙塑膠微粒觀察，如今再度出航，將化身小小海洋科學家，跟著國海院派出的5位海洋工程、科學與生物領域專家一起探索海洋，透過海域調查、航海交流，喚醒大家對海洋教育的重視。

姊姊康予瀞說，很期待這次長達28的航行，雖分段參與但更能貼近大海，認識我們的母親；妹妹康予馨則分享，自己是連開船都會暈船的體質，這次航程會努力克服，好好探索並研究調查墾丁到花蓮這段海域，和姊姊及其他小帆手們接力保護海洋。

岳明國中小將昔日蒐集到的6個離島海砂，加上這次航行將停靠的本島海砂，分別放進13個玻璃瓶中，製作成象徵航向偉大航道的帆船獎座給總統賴清德，感謝致力支持海洋教育，帶領國人一起守護海洋母親。 （記者王峻祺攝）

岳明國中小將昔日蒐集到的6個離島海砂，加上這次航行將停靠的本島海砂，分別放進13個玻璃瓶中，製作成象徵航向偉大航道的帆船獎座給總統賴清德，感謝致力支持海洋教育，帶領國人一起守護海洋母親。 （記者王峻祺攝）

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