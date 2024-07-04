宜蘭三星上將梨 農糧署輔導設優質產區

三星警方前往果園巡視。（警方提供）

2024/07/04 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星上將梨進入盛產期，今年種植面積約四十三公頃，總產量估計六百噸，農糧署輔導地方成立卅五公頃優質水果集團產區，通過產銷履歷驗證，方便消費者安全溯源，十三、十四日將到台北希望廣場行銷販售。

三星上將梨主要品種有豐水梨、幸水梨、寶島甘露梨，今年生長期間雨水充裕，養分供應充足，平均甜度在十一度以上，被視為宜蘭頗具代表性的夏季農特產品。

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農糧署東區分署表示，三星上將梨屬高接梨，每年春節前後嫁接溫帶梨穗，梨穗開花後，梨農為因應宜蘭多雨氣候，使用特製小雨傘幫梨花遮擋雨水提高結果率，再經疏果套袋產出優質梨果，品質不輸高山梨。

農糧署東區分署協助梨農精進管理果園生產，補助棚架設施，讓梨樹「頭好壯壯」，長出高品質梨子，也輔導農會成立優質水果集團產區，幫助果農通過產銷履歷驗證，預計十三、十四日將在台北希望廣場宜蘭週盛大行銷販售。

「買好梨送好禮」促銷 舉辦採果體驗

三星地區農會總幹事李智遠說，購買上將梨禮盒可參加「買好梨送好禮」活動，獎品總價值逾六萬元，訂於廿、廿一日舉辦採果體驗，安排消費者到場品嘗不同品種上將梨，藉由園區導覽，了解梨子的栽培生產過程。

警方護梨 大小區域、深夜加強巡守

目前適逢上將梨採收，三星警方啟動護梨專案，針對易遭竊時段執行巡守勤務，透過小區域聯巡、大區域跨巡、深夜聯合巡邏加強巡守，三星鄉主要聯外道路一九六縣道、台七丙線列入重點執勤路線，機動盤檢載運梨子的大貨車及可疑人車，轄區派出所與梨農建立線上群組，方便梨農第一時間通報。

宜蘭縣三星鄉上將梨盛產。（農糧署東區分署提供）

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