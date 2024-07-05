好熱！竹北市場沒空調買菜婦暈厥 攤商怨「賣命」賺錢盼改善

竹北市場今天近午有名買菜婦人因身體不適暈厥。 （陳慧心提供）

2024/07/05 22:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市場今（5日）近午有名婦人突然暈厥，旁人緊急叫救護車；攤商表示，該市場老舊沒有冷氣，客人抱怨好熱，做生意好像「賣命」賺錢，6月以來已有多人在市場裡身體不適，請政府設法協助改善。

竹北市場攤集區理事長陳慧心提及驚險經驗，6月20日上午她先生在市場準備粽子食材，突然呼吸困難喘不過氣，幸好其他攤商救助，送醫後撿回一命；當天也有1名孕婦逛市場時身體不適。類似的情景，自6月以來已發生多起，救護車頻繁進出市場，讓攤商們膽戰心驚。

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記者採訪後不久，市場即有1名買菜婦人身體不適暈厥，消防救護人員趕到救治。市公所說，經關心，婦人本身有心臟問題。

陳慧心說，竹北市場有54年歷史，設備老舊，半開放場域，擠了近150攤（不含戶外臨時攤販），空間狹窄，假日人擠人；屋頂不夠高，通風不良，還沒入夏就已十分悶熱。不僅客人抱怨連連，攤商從早晨甚至凌晨持續工作到中午，更是吃不消，像她的攤位裝了4支電風扇，但吹出來都是熱風，許多業者收攤後都去按摩、拔罐及看醫生。

攤商們希望主管機關協助改善整體環境，裝設可調控場內溫度，或是促進空氣流通的設備，同時放寬攤位空間，調整屋頂設計，長年油污淤積的舊式排水溝也一併改善。

竹北市公所回應表示，為避免夏季炎熱問題，過去曾裝置水霧設施，但攤商反映效果不佳而取消，去年底已在市場各入口安裝通風扇，並更新老舊大型排風扇改善；竹北市場面積約2150平方公尺，因非屬一般室內密閉空間，將評估其他改善措施。

東元綜合醫院家庭醫學科醫帥黃彗倫提醒，夏季炎熱要排除非必要的戶外活動，並注意防曬，保持室內環境的通風及涼爽，足夠的補充水份和電解質。65歲以上年長者、慢性病患者、甲狀腺功能異常者、嬰幼兒、戶外工作者、運動員等職業，要特別小心熱中暑和熱衰竭。

竹北市場有攤商表示，該市場老舊沒有冷氣，客人抱怨好熱，做生意好像「賣命」賺錢。 （記者廖雪茹攝）

竹北市場攤集區理事長陳慧心說，她的攤位裝了4支電風扇，但吹出來都是熱風。（記者廖雪茹攝）

竹北市場攤集區理事長陳慧心說，6月以來救護車頻繁進出市場，讓攤商們膽戰心驚。（記者廖雪茹攝）

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