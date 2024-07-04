高雄廉潔誠信短影音 「咖喱的惡魔」奪冠

「廉潔超新星誠信短影音培力營」連續3天在新興高中舉行，80位高中職學生共同創作出創新、吸睛的短影音作品，由影片「咖喱的惡魔」奪冠。（高市教育局提供）

2024/07/04 22:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市教育局與政風處於暑假合辦「廉潔超新星誠信短影音培力營」，歷經3天的課程，由短影音作品「咖喱的惡魔」奪得第1名，副市長李懷仁、教育局長吳立森都親自到場頒獎，表揚獲獎學生隊伍，也勉勵學生要誠實守信，而且誠信從自身先做起。

「廉潔超新星誠信短影音培力營」連續3天在新興高中舉行，80位高中職學生分為10個小隊，共同創作出創新、吸睛的短影音作品；第1名「咖喱的惡魔」獲獎成員，分別是朱品諭（前鎮高中）、劉亭妤（高雄女中）、林柏諺（中華藝校）、吳辰穎（樹德家商）、刁曼玲（鳳翔國中畢）、許莉萱（青年國中）。

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另第二名作品「誠信」，成員為李祥愷（楠梓高中）、李丞恩（高英工商）、王玠鈞（新興高中）、莊家聿（岡山農工）、黃畬（左營國中畢）、邱紫嫣（福誠高中國中部）、葉湉昕（三民國中）。

第三名作品「誠信超人」，成員王新廷（高雄中學）、柯均威（鳳新高中）、陳芷嫻（聖功女中）、俞佑潔（樹德家商）、陳思佑（道明中學）、王柏衡（三民國中）、蘇若行（左營國中）

副市長李懷仁現場為得獎隊伍頒獎勉勵，肯定同學們的創意表達，期待能夠培養在AI浪潮下越發珍貴的創造力，充分發揮營隊中學習到的影音製作技巧及團隊合作精神，「誠信」短影音培力營課程，結合誠信品格教育與短影音教學，建立同學們廉潔誠信的價值觀，也能學習最新的媒體趨勢，成為新媒體時代炙手可熱的優秀人才。

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