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午後雷陣雨補水！石門水庫蓄水率39.4％直逼4成

午後雷陣雨挹注，石門水庫蓄水量破8千萬噸、蓄水率逼近4成。（記者李容萍攝）

午後雷陣雨挹注，石門水庫蓄水量破8千萬噸、蓄水率逼近4成。（記者李容萍攝）

2024/07/04 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕受惠午後雷陣雨，石門水庫集水區從7月1日至3日，累積降雨量共31毫米，進大於出下，截至今（4日）下午，大壩水位升至227.07公尺（滿水位245公尺），蓄水量8083萬噸、蓄水率39.4%，上次蓄水量破8000萬噸是3個半月前，也較今年最低水位219.16公尺上升近8公尺。

事實上，石門水庫集水區今年1月迄今降雨，僅歷年同期平均值的56%，因春雨不如預期，石門水庫今年4月23日來到今年最低水位，大壩水位降為219.16公尺，蓄水量4943萬噸，蓄水率下降到24.1%，面臨「2」字頭保衛戰，比2021年的百年大旱時更低。

正當民眾憂心水庫蓄水快探底，水利署北區水資源分署攜手各單位努力節水調度，優先利用大漢溪及三峽河川流水源，透過調度翡翠水庫水源支援板新地區用水每日81萬噸，累計支援水量達1億2000萬噸，更於石門及桃園灌區支援九台抽水機，充分利用川流水與埤塘水協助灌溉達2670萬噸，這個月上旬前為一期稻作供灌期間，桃園地區水情燈號仍維持綠燈，目前各標的用水供應穩定，預估可順利完成一期稻作供灌，農民可安心期待豐收。

北水分署副分署長曾國柱表示，依據中央氣象署預測，這個月份仍容易有午後雷陣雨發生，中旬水氣有增多機率以及熱帶擾動生成訊號。北水分署將持續與各供水單位做好調節管理，確保地區供水穩定。

石門水庫蓄水率逼近4成，大壩碼頭的船艇跟著水漲船高。（記者李容萍攝）

石門水庫蓄水率逼近4成，大壩碼頭的船艇跟著水漲船高。（記者李容萍攝）

石門水庫蓄水量破8千萬噸、蓄水率逼近4成。（記者李容萍攝）

石門水庫蓄水量破8千萬噸、蓄水率逼近4成。（記者李容萍攝）

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