台電嘉義區處用電大戶座談 輔導移轉尖峰用電節省電費

台電嘉義區處邀請用電大戶廠商代表座談。（台電嘉義區處提供）

2024/07/04 22:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕因應台電公司去年起實施新時間帶、去年11月起高壓生產性質新增批次生產時間電價及今年需量反應負載管理措施修正，台電嘉義區處今天舉辦座談會，邀請用電大戶約50戶廠商代表參加，輔導用戶移轉夜尖峰用電，協助用電自主管理，節省電費支出。

台電嘉義區處處長許墩貴說，再生能源併網持續增加，中午太陽光電發電佔比高，太陽光電滲透率達42％，每5度就有2度來自太陽光電，隨著傍晚太陽下山，太陽光電發電佔比越來越低，時間電價尖離峰時段隨之調整，透過和用戶面對面直接說明，使用戶對新能源政策有更多認識與理解，進一步參與需量反應負載管理措施及移轉夜尖峰用電方式等，減少自身電費支出，也對抑低夜尖峰負載有所助益。

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座談會中，台電說明強韌電網作為，由系統規劃處宣導「用戶廠內電壓驟降防範對策」，闢謠停電等於缺電說法，希望用戶能支持電力設施的建設，以提升供電穩定度；座談安排「桌邊服務」，由台電人員針對用戶的產業特性、用電行為、主要用電設備等資訊，提供客製化的移轉建議，透過與用戶面對面交流溝通，即時接收用戶回饋，輔導用戶從中找到適合的用電方式，並搭配需量反應措施，將抑低用電成果轉換成電費回饋。

嘉義區處說，今年4月1日電價調漲後，高壓三段式時間電價尖、離峰價差高達5.87元，時間電價用戶要省電費，可透過加裝時控開關或是調整生產流程，避開夜尖峰時段用電，善用離峰時段或週六、日用電，將高單價尖峰時段用電移轉到便宜的離峰時段使用，即使用電量沒有減少，也可以減少電費支出。

嘉義區處說，用戶可參加台電「需量反應負載管理措施」，事先調整產程或週一到週五排休的公司選擇「計畫型」，可臨時調整製程或有發電機的用戶則可選擇「即時性」或「需量競價」，在台電指定的時間減少用電，就能獲得額外的電費折扣。

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