汽車板金金牌女力！黃千育未畢業就進超跑總代理商工作

黃千育瘦小身軀在板金專業有成，她說，汽車板金就像是汽車的外科醫生，將損壞變形的車身修復。（中彰投分署提供）

2024/07/04 20:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國技能競賽中區分區賽汽車板金職類金牌黃千育身高不到150公分，成為最小金牌「嬌點」，進軍7月中旬的全國技能競賽，爭取國手資格，也由勞動部及學校協助媒合到法拉利及瑪莎拉蒂總代理商台灣蒙地拿公司，今年8月結訓後將進入公司板金部門上班，進行實務訓練。

勞動部勞動力發展署中彰投分署與台北科技大學開辦「車輛工程產學訓專班」，學員黃千育從小受到開設機車行的父親影響，對動手組裝樂高動力機械玩具特別感興趣，父母也支持她往技職領域發展，就讀專班大三時到中彰投分署受訓，首次接觸到汽車板金實作，決定投入。

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黃千育說，汽車板金就像是汽車的外科醫生，能將損壞變形的車身修復，讓她感到十分有趣，也在訓練師鼓勵下成為該職類少見的女性選手，她從車體切割、敲打整形、銲接等，極度考驗體力和耐力，為了賽事，接受一日復一日的高強度培訓，一起訓練的男生都備感吃力，但在訓練師認真指導及家人的鼓勵下，她堅持不懈，挑戰自我極限。

中彰投分署說，全國技能競賽7月17日到21日在南港展覽館盛大登場，計有青年組56職類、青少年組13職類，超過千名好手共同競技，中彰投分署共培訓126名選手，包括汽車板金、汽車噴漆、砌磚及門窗木工等職類，都能看到像千育一樣的年輕女孩努力專注參與訓練。

黃千育個頭嬌小，在男生居多的板金選手中特別顯眼，技能更了得。（中彰投分署提供）

黃千育說，汽車板金就像是汽車的外科醫生。（中彰投分署提供）

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