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台中「大龍市民運動館」籌建 持續爭取中央經費

大龍市民運動館耗資3億2250萬元籌建。（台中市政府提供）

大龍市民運動館耗資3億2250萬元籌建。（台中市政府提供）

2024/07/04 19:38

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市政府向教育部體育署爭取經費補助，規劃在大肚運動公園旁籌建「大龍市民運動館」，市長盧秀燕、市議員林昊佑及運動局長李昱叡會勘時說，總計畫經費3億2250萬元，持續籌建。

大肚、龍井及烏日（烏大龍地區）人口持續上升，其中，烏日區今年新增人口超過1794人，排名前5大行政區，居民對於休閒活動需求增加，而市府配合體育署推動「優化全民運動與賽會環境計畫」，於大肚市區沙田路一帶新建大龍市民運動館，盧秀燕本週現地會勘，持續爭取中央經費，拜託立法院副院長江啟臣等立委支持推動。

盧秀燕說，7月以來豔陽高照，白天在室外活動有中暑風險，大型室內活動場館顯得格外重要，而近5年來不斷在蓋運動場館，一定會將大肚、龍井市民運動館蓋起來。

大龍運動館規劃為複合式運動場館，今年2月3日提報體育署申請經費補助1億元，體育署5月8日現場勘查，召開複審會議，體育署副署長房瑞文主持審查計畫，依當日審查意見，在6月24日將修正計畫書報署爭取經費補助。

李昱叡說，配合高齡化銀髮需求，運動館將規劃設置樂齡運動空間、綜合多功能球場、適齡適性訓練場、健身房、韻律及瑜珈教室，落成後將提供全齡市民運動使用。

地方人士熱情迎接新建設，林昊佑說，希望運動館讓大肚、龍井區更為進步，為民眾帶來完善設施、活動更加便利。

大龍市民運動館為大肚及龍井區帶來建設突破。（台中市政府提供）

大龍市民運動館為大肚及龍井區帶來建設突破。（台中市政府提供）

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