結合清大資源 苗栗縣STEAM教育中心啟用

結合清大資源，苗栗縣STEAM教育中心今啟用。（苗栗縣政府提供）

2024/07/04 19:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府今年初與與清華大學簽署教育合作備忘錄，將以「跨域學習」方式培養苗栗縣學子，雙方攜手設立STEAM教育中心今天正式啟用。苗栗縣政府表示，將由清大師資擔任講座，讓學生就近獲得高品質的學習資源，並激發創新思考、解決問題的能力，達到「跨域人才、在地培育」的目標。

苗栗縣政府教育處表示，於竹南國中設立的STEAM教育中心整合科學（（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics）領域，清大各系所頂尖優質師資擔任講座。

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苗栗縣政府教育處也提及，苗栗縣STEAM教育中心由清華大學師資培育中心主任謝傳崇教授擔任計畫主持人，以世界知名科學家命名STEAM教室，有愛因斯坦創新工坊、阿基米德探索工坊、達文西整合工作室等。

清華大學教務長巫勇賢及師資培育中心主任謝傳崇指出，清大與縣府合作設立STEAM教育中心主要目的是為啟發學生創造力、思考能力，同時動手作，藉以培育學子關懷環境、人文，兼具理性與感性及在地關懷，讓孩子們在最好的資源下成長茁壯，希望清大將師資引進苗栗，帶動孩子學習，並啟發孩子勇敢追夢。

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