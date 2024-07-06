花蓮悠閒一夏！七星潭國際疊石藝術節 賞海逛市集石頭疊疊樂

新城鄉國際疊石藝術節，創作者疊出的石頭拱門用低角度拍照，就像一扇通往天空及大海的門。（記者花孟璟攝）

2024/07/06 19:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕太魯閣峽谷遭地震重創，暑假不妨到海邊七星潭玩疊石頭！海洋委員會補助經費、新城鄉公所主辦的首屆「曼波新城國際疊石藝術節」，今天在七星潭風景區開幕，吸引遊客到海邊散步、疊石，聽小朋友彈奏烏克麗麗、到小農市集買好買滿，悠閒度過夏日海濱的午後。

首屆曼波新城鄉國際疊石藝術節，邀請來自英國Jon Foreman團隊，把石頭疊成漂亮的石頭塔，疊石往周圍延伸，像是銀河系的旋臂，末端收尾像是塔螺殼，令人愈看愈著迷；瑞士藝術家Pascal Fiechter創作作品「重力冥想」，用石頭排列出渦漩和疊石，與七星潭的地景和海灣融合一起。

請繼續往下閱讀...

其他有台灣阿美族藝術家陳明智（馬耀）、東華大學藝術設計系團隊、新城在地協會、光隆生技石藝團隊等國際級藝術家等，再加上15組在地藝術家，6月24日起進駐七星潭風景區，在礫石海灘就地取材，將各式不同大小、顏色的鵝卵石、漂流木排列組合，創造出結合美感、線條、結構的疊石藝術作品，吸引許多民眾駐足欣賞，就連大小朋友也忍不住手癢，蹲下來開始「疊疊樂」！

活動由新城鄉公所主辦、財團法人石資中心承辦，行政院海洋委員會補助經費。海委會說，希望透過活動讓民眾親海、創造海洋意識，同時也能有地方創生。縣議員邱光明說，新北市福隆有知名的沙雕節，他希望七星潭的首屆的國際疊石藝術節可以延續，每年都舉辦，成為花蓮年度盛事，創造旅遊話題。

新城鄉公所祕書呂坤漢說，藝術節開幕後將持續到8月4日，除了欣賞海景、看藝術作品，也能自己來挑戰，每天都有好吃好逛的胖卡市集，並有8梯次的自行車漫遊七星潭、新城天主堂、新城漁村；8月4日閉幕日舉辦海邊吹風野餐日，報名送限量150組的野餐墊、露營燈。詳情上「曼波新城國際疊石藝術節」臉書查詢。

新城鄉國際疊石藝術節，小朋友們也忍不住大玩石頭疊疊樂。（記者花孟璟攝）

新城鄉國際疊石藝術節登場，英國Jon Foreman團隊作品令人驚嘆。（記者花孟璟攝）

新城鄉國際疊石藝術節，瑞士藝術家Pascal Fiechter創作作品「重力冥想」。（記者花孟璟攝）

七星潭海邊的石頭金字塔疊得很漂亮，配上無敵海景更顯迷人。（記者花孟璟攝）

新城鄉國際疊石藝術節現場，各色疊石作品值得慢慢逛。（記者花孟璟攝）

新城鄉國際疊石藝術節，傍晚太陽不再熾熱，不少遊人徜徉美麗的七星潭疊石海灘。（記者花孟璟攝）

新城鄉國際疊石藝術節今天七星潭海邊開幕，小朋友在舞台上彈奏烏克麗麗，悅耳音樂和海風合奏，台下遊客在綠草坪上野餐。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法