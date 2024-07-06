彰化稻穀收購價1個月飆1成 竟與酷暑有關

農民歎一期稻作欠收，等二期再拚拚看。（記者顏宏駿攝）

2024/07/06 19:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣今年一期稻作已收割完畢，以往稻農每分地收成可獲二千台斤，但受到梅雨季雨量偏少影響，平均收穫量剩1600台斤至1700百台斤左右，比往年少了3成，不過收購價格從950元，一個月內衝到1120元，主因是收割期乾燥、無雨，烘稻成本低，糧商樂於收購。

謝姓稻農說，今年一期稻作的梅雨偏少都給「新手稻農」震憾教育，根據中央氣署的資料，今年的梅雨量是往年平均數的6成左右，而雨就是最好的肥料，少雨影響稻子分檗。彰化往年梅雨量是410公釐，今年剩250公釐，少了160公釐就反應稻子的收成。

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他說，彰化縣從6月3日開始收購，當天每百台斤濕稻穀價格為950元，但收購價格如倒吃甘蔗，越來越好，到7月5日已來到1120元，價格走揚，主因是連日的高溫，田裡的稻子的曬得夠乾，糧商樂得收購，因為可以省去不少烘稻成本。六月初的天氣陰雨不定，稻穀的平均濕度是32，但經過6月下旬的高溫，平均濕度只剩26，這一差就可讓收購的價格提1成5。

但埤頭鄉農會總幹事王宋民表示，因為收購初期有倒伏稻，稻子的品質參差不齊，收購自然不高，但越往後期，稻伏稻越來越少，留到最後割的都是「頭好壯壯」，價格自然不差。

展望第二期，農民仍憂心忡忡，影響收成變數最大的是颱風，農民說，現在都是專業農夫，種植面積動輒10甲以上，收購價差一成，就少收近30萬元，極端氣候如影隨形，種稻的變數「不是科技」能克服的，一切都是看天吃飯。

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