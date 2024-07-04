無塵黑板來了！ 台南大手筆花1.8億打造智慧教室

南市政府為全市國中小普通班教室配備智慧型觸控大電視和琺瑯材質水擦黑板。（圖由南市教育局提供）

2024/07/04 13:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼完成國中小教室冷氣裝設，學生在炎熱夏季得以安心舒適學習，現在台南市政府率先六都再投入1億8068萬元，為全市國中小普通班教室配備智慧型觸控大電視和琺瑯材質水擦黑板，打造「無塵黑板」教室，師生免受粉筆粉塵污染。

台南市長黃偉哲強調，這次計畫是提升教學設備和環境品質的關鍵步驟，南市率先在六都中全面完成智慧型觸控大電視和水擦黑板的設置，為學生們創造無塵、健康的學習環境。計畫預計在2025年5月底前全面完成，並已召開說明會向各校進行安裝執行說明，廠商也將陸續完成施作。屆時，全市普通班教室將進入全新的智慧教室時代，為學生們創造更好的學習環境。

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教育局長鄭新輝說，這次設置計畫涵蓋全市國中小所有普通班教室，最新的智慧型觸控大電視不僅提供高畫質顯示，還具備觸控互動功能，支援多媒體教學，提升師生互動和學習效果。琺瑯材質水擦黑板則耐用超過20年，無塵無味，對師生健康具有顯著的保護作用。冷氣設備的普及已大大改善學習環境，現在，教室密閉空調環境搭配水擦黑板的使用，將進一步減少粉塵污染，保護師生健康。

設備更新計畫預計改善4000多間教室，惠及全市超過13萬名學生。學校教師表示，未來有了這些新設備，可以更輕鬆地進行互動教學，不僅兼顧學生健康，學生們的學習興趣也大大提高。

教育局表示，這次設備更新計畫代表邁向智慧教室的重要一步，智慧型觸控大電視和水擦黑板將為教師提供更多教學工具，激發學生的學習興趣。設備更新後，教育局將安排培訓課程，幫助教師熟悉新設備，確保在教學中的高效運用。

智慧型觸控大電視和琺瑯材質水擦黑板。（圖由南市教育局提供）

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