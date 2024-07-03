中洲國小攜手南高雄家扶造舟下水 探索海洋科學AI歡度暑假

中洲國小學童攜手南高雄家扶造舟下水，探索海洋科學AI歡度暑假。（中洲國小提供）

2024/07/03 22:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕旗津中洲國小獲南高雄家扶中心協助，請來西灣海洋羅國棟老師，結合AI生成學習，共創第一屆海洋文化探究暑期營隊，連續4天於愛河上展開，營隊課程將分別從船舶科學、海洋經濟與海洋藝術等主題切入，經由實地踏查與學習AI工具，將各自體驗的海洋產業經驗，製作成AI專題並成果發表。

中洲國小表示，高雄旗津原本就有造船業，當地有有漁民以舢板出海作業，營隊讓旗津當地的孩子從小就接觸這個屬於在地的海洋文化，其中具最趣味及挑戰的就是造舟下水儀式。

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學童們今（3）日先在中洲國小團隊造舟，總共造有4艘木船，透過老師們合力再運送到愛河下水點，下午進行下水儀式，也用開汽水方式取代擲瓶，並撒糖果、餅乾、麻糬等祈福平安，過程中體驗先民祈求平安豐收的文化。

師生最後乘坐自己造的木船，在愛河上悠閒欣賞風景，渡過開心又有意義的暑假；校長洪婉茹校長說感謝南高雄家扶中心，協助申請家扶基金會學校暨社區認養計畫讓中洲國小的孩子有機會深耕在地產業與文化的推廣，學生認真造舟、臉上滿是笑容，這一切的人力與經費的投入真的很值得。

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