屏縣府公部門暑期工讀錄取率不到5成 青年稱才幾天已學到很多

勞青處5日舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀教育訓練」。（記者羅欣貞攝）

2024/07/05 12:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大專青年公部門暑期工讀為屏東縣政府行之有年的計畫，受到青年學子歡迎，今年吸引660人報名，經面試錄取275人，錄取率4成多，學生們本月起已到縣府各局處展開2個月的工讀，有青年今天（5日）表示，上工雖然才短短幾天，已經學到很多東西。

今年度參與屏東縣政府公部門暑期工讀的大專青年共275位，其中3成為弱勢生，分別在縣府各機關進行工讀，勞青處今天（5日）舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀教育訓練」，副縣長黃國榮肯定學生願意於暑假2個月期間跨出舒適圈，把握工讀機會，培養正確職場工作觀念、充實職場所需的專業知識。

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今年教育訓練主題延續「青年啟航，見習未來」期許青年能透過於公部門工讀期間找到未來職涯方向，勇敢啟航；黃國榮也表示，為結合年輕人對流行文化趨勢的了解，今年度暑期工讀首次舉辦政策宣導短影音競賽，除了最高獎金1萬元外，還有諸多獎項提供給學生，期許學生們透過時下流行的Shorts與Reels 等短影音文化，協助各局處宣傳相關政策。

屏東縣政府從2015年起開始執行暑期工讀計畫，每年均由各局處提供多樣性的公部門職缺，並陪伴及帶領大專青年們提早接觸及認識職場環境，減少未來出社會後的探索期。

勞青處處長李雨蓁指出，本次暑期工讀計畫相當多元，包含文化處「屏菸1936文化基地職場體驗計畫」、勞青處於屏東智慧農業學校的「農夫小學青年Hi Ligh計畫」，讓學生體驗策展相關流程並導覽民眾參觀；傳播暨國際事務處有「涉外事務職場教育計畫」，讓學生能協助縣府接待外賓及增加國際交流，除原單位工讀計畫外，學生也可參與「2024屏東青航站2.0」活動，領取青航護照並實際走訪屏東各青年基地，打卡拍照或參與課程、市集活動，完成集章更能領取價值699元的青航一卡通，期許青年能在屏東「留久久」。

勞動暨青年發展處也表示，此次教育訓練邀請屏東在地著名的李華森律師及新盛力科技股份有限公司人資課長賴怡君授課，授課主題為「屏薪而論─你應該知道的勞動權益」及「成為人見人愛的職場好屏友」職場倫理。

除工讀計畫外，學生也可參與「2024屏東青航站2.0」活動，領取青航護照並實際走訪屏東各青年基地。（記者羅欣貞攝）

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