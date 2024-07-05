走出教室體驗捕撈 台南土城國小推動食魚教育

南市土城國小推動食魚教育，今年也加入「食農遊學地圖」行列。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/05 12:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕培養「食在地、愛鄉土」的台灣囡仔！台南安南區土城國小長期推動食魚教育，今年更獲得農業部經費補助，透過多樣化的學習活動，認識漁業、關心生態環境，並結合文化與生活，支持在地漁業永續發展。

土城國小因在地居民以漁業為主要生產活動，這次課程結合南市漁會與在地魚塭業者，帶孩子走出教室，實際到社區魚塭，體驗探索虱目魚與石斑魚的養殖歷程，讓孩子了解在地養殖漁業相關知識。

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學生陳宥圻說，在食魚教育課程中，體驗用定置漁網和手拋網捕魚，發現漁民工作辛苦，學會更珍惜每一餐的來之不易，最開心的是在鱻食陶器課程，親手製作與食魚相關的陶藝品，把魚的圖案畫在上面，感覺自己像是個小藝術家。

校長李貞慧表示，土城國小透過多樣化的教學活動，提升學生對於海洋環境、在地漁業與健康飲食的認識與實踐，這次共設計「遊訪小魚兒的家」、「城西遊學樂」、「魚與菜的共舞」、「鱻食陶器」、「鱻食文化行」及目前最夯的「鱻魚元宇宙」課程，教學樣態多元豐富，貼近學生的生活。

教育局表示，南市首創全國推動的「餐前5分鐘」飲食教育方案，結合午餐食材、主題海報與營養師創作影片，用貼近生活及生動的方式教育學童懂魚、食魚；另配合推動食農教育，土城國小今年也加入「食農遊學地圖」行列，規劃結合在地食材「虱目魚」及「蝦」舉辦校際營隊與親子體驗營活動，讓學童更瞭解水產基礎知識，推廣在地食材與提升環境永續等觀念。

土城國小食魚教育課程，走出教室、實際體驗。（南市教育局提供）

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