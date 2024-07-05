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荷花池映照山景美翻 屏東里港鄉瀰力社區獲建築園冶獎肯定

「共創荷心基地」緊鄰瀰力村男美術館，榮獲2024年社區景觀營造類建築園冶獎。（記者羅欣貞攝）

「共創荷心基地」緊鄰瀰力村男美術館，榮獲2024年社區景觀營造類建築園冶獎。（記者羅欣貞攝）

2024/07/05 12:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉瀰力村是全鄉人口數最少的村落，曾經是台糖五分車通行的甘蔗田，如今變身為融合藝術創作與自然生態的社區，有美術館、窯廠、公園及百年茄苳樹為核心的社區中心，3年多前社區打造「共創荷心基地」，緊鄰瀰力村男美術館的荷花池映照山景，榮獲2024年社區景觀營造類建築園冶獎。

屏縣府表示，瀰力社區「共創荷心基地」由屏東縣社區規劃師駐地計畫輔導，瀰力村面臨青壯人口外流，村內僅500多人，透過培力居民成為社規師，與在地產生鏈結，自主打造社區亮點，展現農村恬靜特色；屏東縣長周春米肯定表示「瀰力社區展現豐厚的生命力是屏東的驕傲」。

瀰力村長王正霖表示，改善公園的荷花池是社區參與社規師的第一個提案，在荷花池畔設置石椅、鋪設石板步道，增加休憩空間外，更邀請居民共創公廁牆面，由畫家許寧珍的帶領居民繪製、陶藝老師莊竣惟協助燒製，將陶板嵌在牆上，述說社區的前世今生，讓遊客一進到社區就能立刻了解在地養殖、種植的產業。

瀰力社區發展協會總幹事吳春平指出，每片陶板畫都有故事，長者留下筆跡，讓後代子孫看到可以回味「這我阿公、阿嬤畫的」。他畫下自己種了30多年的桔仔花；有人畫枯黃的香蕉樹，原來是受黃葉病肆虐的苦主；大家憑著自己的印象，留下對社區的情感與回憶。

王正霖說，社區陸續透過社規師提案，包括圍牆彩繪、茄苳樹周邊場域改造等，除得到經費挹注外，縣府與執行團隊樹德科技大學也會安排輔導團訪視；活動中心前的茄苳王已成為社區的守護神，集眾人之力改造後，祈福屋仿日式設計，深色屋簷與灰色系壁面增添莊嚴，每項變動需經神祇同意執行，過程充滿驚喜。

瀰力村還有好幾面藝術牆，如使用石子將在地藝術家瀰力村男授權畫作「森林」鑲嵌於壁面、凸顯香蕉意象的彩繪牆面、社區長輩手繪的石頭等，展現社區強大凝聚力與藝術美學。

屏縣府城鄉發展處表示，今年除瀰力社區外，屏東縣鄉土童玩協會的「童心緣繪本屋」也獲建築園冶獎肯定。屏東縣已培育354位社區規劃師，縣內共打造326個社區創意亮點，今年社規師成果展將在7月6日屏東數位青創中心登場，展出一週。

里港鄉瀰力村長王正霖（左）與社區總幹事吳春平（右）與社區居民、志工改善荷花池的休憩環境。（屏東縣政府提供）

里港鄉瀰力村長王正霖（左）與社區總幹事吳春平（右）與社區居民、志工改善荷花池的休憩環境。（屏東縣政府提供）

活動中心前的茄苳王祈福屋。（屏東縣政府提供）

活動中心前的茄苳王祈福屋。（屏東縣政府提供）

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