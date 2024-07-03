COVID-19、流感7月邁入重疊 賴清德：中央、地方要緊密合作

總統暨民進黨主席賴清德今天在中常會表示，COVID-19疫情，預估7月進入高原期、流感也罕見進入流行期，中央、地方政府要緊密合作防疫。（資料照）

2024/07/03 15:56

〔記者陳昀／台北報導〕總統暨民進黨主席賴清德今天在中常會表示，交通安全、行人路權是政府施政的重中之重，行政院推出「道安總動員」及「全民參與街道改善平台」兩大平台，讓民眾參與交通安全改善；另COVID-19疫情，預估7月進入高原期、流感也罕見進入流行期，中央、地方政府要緊密合作防疫。

賴清德會中表示，7月開始行政院推出各項新制，以減輕民眾生活負擔為目標，推動許多便民的措施，社會大眾非常關注的交通安全、行人路權，是政府施政的重中之重，希望全體黨公職可以協助政院多加宣傳，只要越多民眾參與公共事務，改革的腳步就會越快。

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賴清德指出，在行人與道安的保障方面，行政院推出「道安總動員」及「全民參與街道改善平台」兩大平台，「道安總動員」，讓民眾可以透過平台儀表板，即時了解改善的成效，也可以提報需要改善的路口。「全民參與街道改善平台」則讓民眾可以直接參與街道改善的過程，經過民眾票選後，得票數最高的前10案，並由中央全額補助進行改善，讓中央地方一起合作、回應民意，打造以人為本的交通環境。

另外，COVID-19疫情，預估7月進入高原期。夏季是腸病毒的流行期，流感今年夏天也罕見地進入流行期。在疫情重疊之下，中央和地方政府要緊密合作，避免疫情擴大，同時要確保資訊的透明與流通，讓民眾能夠掌握正確的資訊，一起來維護健康。

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