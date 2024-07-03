就醫、用藥、分流 防治武漢肺炎出招

2024/07/03 05:30

上週新增93例確診 流感、腸病毒升溫 避免急診壅塞

〔記者王姝琇／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，台南市邀集南區傳染病防治醫療網正、副指揮官及醫療院所代表召開專案會議，祭出就醫、用藥與分流機制，避免急診壅塞並落實感染管制。

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衛生局指出，台南上週武漢肺炎本土確定病例（併發症）新增九十三例，比前一週七十七例上升廿一％，流感、腸病毒等傳染病也逐漸升溫，恐造成醫院急診壅塞。衛生局邀集南區傳染病防治醫療網指揮官柯文謙、副指揮官湯宏仁，以及疾管署南區管制中心、健保署南區業務組及相關公／協會、各醫療院所代表召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」，討論配套措施。

瑞德西韋等藥物儲備充足

會中針對就醫、用藥與分流機制做出決議，建議感染個案優先使用瑞德西韋和倍拉維等藥物，目前台南儲備充足；就醫民眾與陪病者，進入醫療院所時應佩戴口罩。

持續開設疫苗接種門診

此外，落實就醫分流，請無症狀、輕症之成人確診者，建議於一般基層診所就醫或居家照護即可；若出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清或無法進食等症狀，立即就醫；高風險對象於快篩陽性請儘速就醫，以利及早使用抗病毒藥物。也請醫療院所工作人員儘速接種疫苗，降低工作環境的傳播風險，並持續開設疫苗接種門診，提供施打服務。

柯文謙表示，疫情升溫不排除是因氣候炎熱，導致民眾待在室內時間拉長，加上口罩令解禁、飛沫傳染機率增加，建議民眾在生活回歸常態的同時，仍應持續落實配戴口罩、肥皂洗手與咳嗽禮節等習慣。

衛生局長李翠鳳指出，卅七區衛生所已加開夜間及假日疫苗門診，提供隨到隨打接種服務，請民眾善加利用，以降低染疫後導致重症或死亡的發生率。

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