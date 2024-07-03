彰化市立圖書館 戰機軍艦坦克模型大展

美軍的F117隱形戰機模型。（記者湯世名攝）

2024/07/03 15:53

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市立圖書館即日起至8月26日展出包括坦克、戰機、軍艦在內的305件軍事模型展，這些戰爭機器的造功逼真，比例準確且線條細緻，市長林世賢歡迎親子前來觀賞這些栩栩如生的小小兵及唯妙唯肖的戰爭機器。

這場由彩虹師模型協會提供的展品，在彰化市立圖書館藝文展覽室展出，此次展出為疫情過後首展，展出作品有體型超小的一次大戰老飛機模型、罕見的彩繪戰機等，令人目不暇給。市長林世賢表示，彰化擁有近200家生產航太零組件的公司，應推動整合航太產業鏈，歡迎帶孩子參觀展覽，從小培養興趣，未來可以投入航太產業。

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協會會長嚴越祥指出，此次是疫情後的第一次展出，結合協會成員共305件的精彩作品，讓各種人類科技工藝的成品，以具體而微的比例縮小，展現於大眾眼前，從而看到這些平日僅能從照片看到的龐然大物完整地呈現在眼前！

展出的作品，涵蓋陸海空軍民用各類，還有大小孩子都喜愛的科幻作品，主要以台灣空軍機型為重點，還有體型超小、做工出乎想像的一次世界大戰的老飛機；其中，製作模型資歷超過60年的協會成員陳一夫，其精細的張線手工作品，更令人拍案叫絕，此外，還有各國罕見的彩繪戰機，都值得一看再看。

彩虹師模型協會長嚴越祥介紹模型飛機。（記者湯世名攝）

萊特兄弟發明的全球第一架飛機模型。（記者湯世名攝）

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