竹市中華路坑洞殺人國賠案成立 金額待協商、市府擬向國土署求償
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市中華路二段今年4月25日發生7旬老翁騎車行經道路時，因路面有凹陷，老翁因而摔車受傷，經送醫後不治，家屬認為是道路凹陷坑洞殺人向市府提出國賠申請，市府國賠委員會今天開會審議，會中決議此國賠案成立，後續將由市府與家屬協調賠償金額等事宜，市府則表示會再向國土署求償。
市議員劉彥伶抨擊，之前大學路51巷女騎士被路樹及市府路燈電桿重壓送醫不治的國賠案，市府不賠後，目前女騎士家人已提出相關行政訴訟，如今中華路老翁因道路坑洞摔車送醫不治的國賠案成立，但市府又要向國土署求償，同樣是在推卸責任。她質疑市府巡查人員既然已發現有凹陷，為何當時不採取豎立交通錐示警方式，是否因人為疏失導致老翁騎車自摔，且市府巡查機制該如何落實，這些都是市府應向市民說明的。
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市府工務處表示，有關中華路二段349號前道路凹陷國賠案，如果業務單位與請求權人協議賠償成立，會在完成賠償後，續檢討府內公務人員有無過失責任及是否應負賠償責任。另針對國土署代辦污水工程，市府已確認施工廠商未按施工規範填入回填材料，導致路面下陷，此為事故原因。若協議賠償成立，市府將向國土署求償，國土署可再向施工廠商求償。另該路段人行環境改善工程施工廠商，經了解其於國土署代辦工程上鋪有7.5公分鋪面，目前尚有路面保固責任。
工務處說明，此案發生前，市府巡查人員4月25日11點41分巡查到中華路二段349號前有路面下陷情形，有通知施工廠商排定時間進場改善，但不幸當天下午14時16分就發生民眾騎摩托車自摔事件，未來市府將研議加強代辦契約督促代辦工程品管等相關事宜。