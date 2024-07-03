竹市中華路坑洞殺人國賠案成立 金額待協商、市府擬向國土署求償

新竹市中華路二段一處道路因道路凹陷導致老翁騎機車自摔傷重不治的國賠案成立，但賠償金額待協商，市議員劉彥伶則批國賠案成立，但市府又要向國土署求償，一樣是在推卸責任。（資料照，照片由新竹市府提供）

2024/07/03 16:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市中華路二段今年4月25日發生7旬老翁騎車行經道路時，因路面有凹陷，老翁因而摔車受傷，經送醫後不治，家屬認為是道路凹陷坑洞殺人向市府提出國賠申請，市府國賠委員會今天開會審議，會中決議此國賠案成立，後續將由市府與家屬協調賠償金額等事宜，市府則表示會再向國土署求償。

市議員劉彥伶抨擊，之前大學路51巷女騎士被路樹及市府路燈電桿重壓送醫不治的國賠案，市府不賠後，目前女騎士家人已提出相關行政訴訟，如今中華路老翁因道路坑洞摔車送醫不治的國賠案成立，但市府又要向國土署求償，同樣是在推卸責任。她質疑市府巡查人員既然已發現有凹陷，為何當時不採取豎立交通錐示警方式，是否因人為疏失導致老翁騎車自摔，且市府巡查機制該如何落實，這些都是市府應向市民說明的。

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市府工務處表示，有關中華路二段349號前道路凹陷國賠案，如果業務單位與請求權人協議賠償成立，會在完成賠償後，續檢討府內公務人員有無過失責任及是否應負賠償責任。另針對國土署代辦污水工程，市府已確認施工廠商未按施工規範填入回填材料，導致路面下陷，此為事故原因。若協議賠償成立，市府將向國土署求償，國土署可再向施工廠商求償。另該路段人行環境改善工程施工廠商，經了解其於國土署代辦工程上鋪有7.5公分鋪面，目前尚有路面保固責任。

工務處說明，此案發生前，市府巡查人員4月25日11點41分巡查到中華路二段349號前有路面下陷情形，有通知施工廠商排定時間進場改善，但不幸當天下午14時16分就發生民眾騎摩托車自摔事件，未來市府將研議加強代辦契約督促代辦工程品管等相關事宜。

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