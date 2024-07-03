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宜蘭三星上將梨盛產 農糧署輔導成立優質產區

宜蘭縣三星鄉上將梨盛產，因果肉雪白、肉質細嫩多汁、甜度佳，深受市場歡迎，今年種植面積約43公頃，總產量可達600公噸。（農糧署東區分署提供）

宜蘭縣三星鄉上將梨盛產，因果肉雪白、肉質細嫩多汁、甜度佳，深受市場歡迎，今年種植面積約43公頃，總產量可達600公噸。（農糧署東區分署提供）

2024/07/03 15:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉上將梨盛產，因果肉雪白、肉質細嫩多汁、甜度佳，深受市場歡迎，今年種植面積約43公頃，總產量可達600公噸，其中農糧署還輔導地方成立35公頃「優質水果集團產區」，並通過產銷履歷驗證，方便消費者安全溯源，下週將北上行銷販售。

宜蘭三星位於蘭陽平原最西邊，日夜溫差大，加上潔淨山脈水源夾帶豐沛沖積土，適合種植梨子，主要品種共分豐水梨、幸水梨及寶島甘露梨，今年因雨水充裕，養分供應充足，三星梨甜度均在11度以上。

農糧署東區分署表示，三星上將梨屬高接梨，梨農為培育優質梨果，終年用心呵護，冬、春期間將需冷性較高的優質梨穗，嫁接在平地梨樹上生長，等梨穗開花後，為因應宜蘭多雨氣候，還要使用特製小雨傘幫梨花遮擋雨水提高結果率，再經過疏果套袋，才能產出甘甜鮮脆梨果，品質更勝高海拔的梨果。

東區分署指出，近年也協助梨農精進管理果園生產，補助施設水平棚架，讓樹勢「頭好壯壯」，長出更可口梨子，也輔導農會成立「優質水果集團產區」，並協助農友通過產銷履歷驗證，預計13、14日將在台北希望廣場宜蘭週盛大行銷販售。

三星地區農會總幹事李智遠說，今年購買上將梨禮盒，即可參加「買好梨送好禮」活動，獎品總價值超過6萬元，20、21日還將舉辦採果體驗，消費者可到現場品嚐不同品種上將梨，藉由園區導覽，了解梨子的栽培生產過程。

由於正值梨季採收，三星警方啟動「護梨專案」，除針對易遭竊時段執行巡守勤務，還會不定時以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」等方式加強巡守，聯外道路及196縣道、台7丙主要幹線則採重點守望，機動盤檢過往載運梨子的大貨車及可疑人、車，各派出所同時與梨農建立線上群組，方便梨農第一時間進行通報。

三星警方啟動「護梨專案」，並與梨農建立線上群組，方便第一時間通報。（警方提供）

三星警方啟動「護梨專案」，並與梨農建立線上群組，方便第一時間通報。（警方提供）

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