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台南二高女原址 中山國中斥資逾1億元建新樓、拚2026完工

南市中山國中教學行政大樓新建工程，今日舉行動土典禮。 （南市府提供）

南市中山國中教學行政大樓新建工程，今日舉行動土典禮。 （南市府提供）

2024/07/03 15:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗資逾1億元的南市中山國中教學行政大樓新建工程，今（3）日舉行動土典禮。新建築將融入藝術景觀，預計2026年完工，讓路過民眾也能看見校園之美。

黃偉哲表示，中山國中歷史悠久，校址原為日治時期台南州立台南第二高等女學校，培育出非常多優秀校友，由於原教學行政大樓的耐震能力已不足，因此採取異地新建、先建後拆方式，讓校園的整體校舍佈局更加完善。

黃偉哲表示，這項新建工程總經費1億832萬，中央約補助7成，其餘由地方自籌，他感謝立委協助爭取經費以及議員支持，期盼工程能如期如質完工，早日提供學校師生更優質安全的環境。

教育局長鄭新輝表示，這次拆除的敬業樓以異地新建、先建後拆的方式，降低工程期間對師生教學活動的影響。教學行政大樓新建完工後，不僅可提升校園整體規劃的完整性，也讓新校舍兼具美感與實用性。

此外，新建校舍坐落於南門路旁，建築設計巧妙呈現學校舞蹈課程展演空間，將藝術氛圍融入街廓市景，讓行經此地的民眾享受藝術即生活的美感體驗。

校長林國斌表示，時隔40餘年後，學校再次迎來新校舍的重建，這是一個嶄新契機，提升學生學習力與競爭力。整體設計秉持中山國中「仁恕誠樸」的校訓精神，傳承既有校園風格與元素，同時兼顧師生需求與空間美學概念。

南市中山國中教學行政大樓新建基地。（記者洪瑞琴攝）

南市中山國中教學行政大樓新建基地。（記者洪瑞琴攝）

未來敬業樓拆除後，將美化作為花圃串連校園綠軸帶。（記者洪瑞琴攝）

未來敬業樓拆除後，將美化作為花圃串連校園綠軸帶。（記者洪瑞琴攝）

南市中山國中教學行政大樓新建工程，今日動土開工典禮，台南市長黃偉哲（左）、中山國中校長林國斌（右）共同主持。 （台南市府提供）

南市中山國中教學行政大樓新建工程，今日動土開工典禮，台南市長黃偉哲（左）、中山國中校長林國斌（右）共同主持。 （台南市府提供）

南市中山國中教學行政大樓新建模擬圖。（南市政府提供）

南市中山國中教學行政大樓新建模擬圖。（南市政府提供）

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