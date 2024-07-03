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旅行「藥品」清單 食藥署推5大類常備藥

食品藥物管理署分享5大類常備藥品，包括解熱鎮痛、抗組織胺、暈車藥、腸胃用藥及外用藥膏，民眾可放進旅行清單。（記者邱芷柔攝）

食品藥物管理署分享5大類常備藥品，包括解熱鎮痛、抗組織胺、暈車藥、腸胃用藥及外用藥膏，民眾可放進旅行清單。（記者邱芷柔攝）

2024/07/03 13:24

〔記者邱芷柔／台北報導〕迎接暑假旅遊潮，食品藥物管理署今（3日）召開例行記者會，分享5大類常備藥品，民眾可放進旅行清單，包括解熱鎮痛、抗組織胺、暈車藥、腸胃用藥及外用藥膏，讓假期無憂。

食藥署藥品組副組長吳明美說，無論是頭痛、牙痛、經痛還是關節痛，解熱鎮痛藥都是旅行必備，乙醯胺酚類（Acetaminophen）和非類固醇類消炎止痛藥（如阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬（Ibuprofen）），能有效緩解各類疼痛，還具備退燒功能。

吳明美說，過敏症狀如流鼻水和皮膚過敏在旅途中也可能發生，抗組織胺藥能夠提供有效的緩解，短效型和長效型抗組織胺的選擇則需根據個人情況謹慎使用；長途旅行搭乘交通工具時，可能會有動暈症狀如頭暈、腹部不適、噁心嘔吐等，暈車藥可有效緩解這一類症狀，但需注意可能引起的嗜睡副作用，尤其是與抗組織胺藥同時使用時，更需謹慎。

此外，腹瀉和便秘等腸胃問題在旅途中並不少見，建議旅行時可攜帶適量的腸胃用藥。而外用藥膏可在蚊蟲叮咬或輕微外傷時，有助於減少紅熱腫痛的不適和感染風險。

吳明美建議，民眾如果對藥品選擇有疑問，應該諮詢鄰近社區藥局的藥師，慢性病患者應記得攜帶日常服用的藥物，避免因中斷用藥而影響病情；此外若計劃前往衛生環境較差或有流行病風險的地區，應提前至旅遊醫學門診諮詢，了解是否需要特別準備藥品或提前接種疫苗，做好行前準備。

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