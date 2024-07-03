新北市鶯歌鳳鳴公托中心開幕 下午2時30分開放網路報名

鶯歌鳳鳴公托中心今開幕，幼教老師向孩子說故事。（記者陳奕劭攝）

2024/07/03 13:21

〔記者陳奕劭／新北報導〕「鶯歌鳳鳴公共托育中心」今天（3日）開幕啟用，為新北市第123家、鶯歌區第2家公托，可收托40名0到2歲嬰幼兒，今天下午2時30分開放網路報名。新北市長侯友宜表示，未來市府會持續增設公托，打造友善育兒城市。

侯友宜今天參加鳳鳴公托中心開幕式，並前往公托中心內與孩子互動、說故事，他致詞說，「去年120家達標不是結束，是另一個開始」，市府多元活化學校餘裕空間，在國中小校舍內設置公托，讓孩子出生到畢業都能穩定發展。

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他指出，新北市已設立366處托嬰中心（123處公托、243處私托），可提供收托名額1萬5898人；至今年6月底，新北市居家托育人員登記人數為7031人，家外托育率達43％，設立公托是開始，後續感謝投入公托的民間、幼教團體照顧，讓孩子快樂成長。

社會局長李美珍表示，鶯歌鳳鳴公共托育中心收托40名0-2歲嬰幼兒，今天下午2時30分開放網路報名（https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw/#/index），報名期間至7月23日下午5時截止，若登記人數超過各中心收托名額，將於7月26日上午10時抽籤，同日下午2時公告結果。

市議員蘇泓欽表示，鳳鳴重劃區人口眾多，市府增設公托讓當地家長受惠，盼持續活用空教室，增設更多公托中心。

市議員呂家愷說，鳳鳴公托特色開放親子共讀，教室內增設監視器讓家長掌握孩子狀況，能讓爸媽們放心，盼其他公私托也能效仿。

鶯歌鳳鳴公托中心今開幕，幼教老師注意孩子平時狀況。（記者陳奕劭攝）

侯友宜參觀鶯歌鳳托中心，向孩子說故事。（記者陳奕劭攝）

侯友宜參加鶯歌公托開幕，與眾人合影。（記者陳奕劭攝）

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