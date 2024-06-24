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高市湖內區第2處公托中心開張 陳其邁：3年後全市增至85處

湖內民眾服務中心2樓闢設為公托中心，今天上午熱鬧揭牌啟用。（記者蘇福男攝）

湖內民眾服務中心2樓闢設為公托中心，今天上午熱鬧揭牌啟用。（記者蘇福男攝）

2024/06/24 16:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄公托資源不足，高市府社會局在湖內開設第2處公共托嬰中心，開放報名不到1個月只剩3個名額，市長陳其邁今天出席揭牌活動，承諾3年後全市公托將增至85處。

高市府將湖內區公所隔壁民眾服務中心2樓闢設為公托中心，今天上午熱鬧揭牌啟用，陳其邁偕同立委邱議瑩、議員李亞築等人參觀公托中心空間，並與送托幼兒及家長一起打鼓、體驗音樂律動。

李亞築指出，以前僅路竹區設有公托，小孩到2歲還排不進去，如今湖內已成立2處公托，出生率雖低但還是很難報名，她希望市府持續找尋合法建物拓點，提供更多托育名額。

陳其邁表示，他上任後公托數量從23處增加到58處，雖持續增加，但仍無法滿足所有家長需求，市府配合中央育兒政策，除加碼托育補助減低家長負擔外，更積極拓展公托資源，目標3年內全市公托機構數量達到85處。

社會局說明，中央托育預算從150億元增加到1200億元，今年起準公共托育中央與高市加碼補助1萬5500元，家長每月最高僅需負擔5315元，送托準公共化保母補助1萬4600元，家長每月最高只需負擔1200元。

社會局並補充，高市今年修正收托作業原則，放寬每名嬰幼兒僅能登記1家公托規定，現在可登記2家，另家庭內有2名以上手足的第2胎兒童，列為優先托育對象。

高市「增補助、減負擔」減輕家長育兒負擔，用實際行動支持家庭育兒，積極推動友善婦嬰措施，打造高雄成為最適合養育孩子的幸福城市。

高雄市長陳其邁（左4）偕同立委邱議瑩（左3）參觀湖內第2處公托中心空間，並與送托幼兒及家長一起打鼓、體驗音樂律動。（記者蘇福男攝）

高雄市長陳其邁（左4）偕同立委邱議瑩（左3）參觀湖內第2處公托中心空間，並與送托幼兒及家長一起打鼓、體驗音樂律動。（記者蘇福男攝）

高雄市長陳其邁偕同立委邱議瑩、議員李亞築等人參觀湖內公托中心空間，並在球池製造波浪與小朋友互動玩耍。（記者蘇福男攝）

高雄市長陳其邁偕同立委邱議瑩、議員李亞築等人參觀湖內公托中心空間，並在球池製造波浪與小朋友互動玩耍。（記者蘇福男攝）

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