大林蒲遷村獎勵金 每戶最高60萬

大林蒲遷村第五次說明會，鄉親擠爆大禮堂。（記者葛祐豪攝）

2024/06/23 05:30

加速重建獎勵金＋加速搬遷獎勵金 中央、地方承諾照顧居民權益

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄大林蒲遷村第五次說明會昨登場，居民擠爆大禮堂，高市府再祭出加速重建獎勵金最高卅萬，總計最高可領六十萬，許多居民疾呼儘速啟動遷村。

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大林蒲部落周邊有多處重工業設施，長期飽受空氣污染，工業管線也引起安全憂慮，二○一九年行政院核定逾千億元的「新材料循環產業園區申請設置計畫」，允諾投入五八九億元用於大林蒲遷村，後又提高至八百億元，人數近二萬人，堪稱台灣近半世紀以來最大的遷村計畫。

搬遷時間放寬到一年十個月

第五次說明會昨天在中油大林蒲活動中心舉行，包括經濟部政次何晉滄、高雄市長陳其邁都出席，何晉滄承諾中央會照顧居民的居住權益。陳其邁表示，市府每週召開一次遷村會議，「遷村要歡喜甘願，沒任何強迫」。

都發局長吳文彥表示，市府自今年二月底起，辦理六十餘場遷村方案選擇意願調查，有高達九成四選擇同意遷村方案；此次又新增「加速重建獎勵金」每坪五千元，最高卅萬，加上「加速搬遷獎勵金」卅萬，每戶最高可領到六十萬，且搬遷時間由六個月放寬到一年十個月。

說明會共四十二人登記發言，從早上十點開到下午一點，許多居民都認為遷村不能再等了，希望市長趕快宣布啟動遷村。也有居民抱怨拆遷補償費每坪只有十三．五萬元，追不上物價；大林蒲遷村自救會會長黃琨育則認為，補償費應委由第三公正單位鑑價。

建物補償協議價購隨物價調整

陳其邁強調「大家想加速遷村心聲，我都有聽到」，居民會看到遷村那一天，目前遷村的土地，每坪市價已超過四十萬。

針對居民擔心建築成本高漲，建築物補償費不足，恐造成負債；市府表示，目前建築物補償費以去年評定的全新重建價格計價，較二○一九年已提高五成，未來協議價購時若物價上漲，補償價格也會調整。

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