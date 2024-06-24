進駐舊左中遇阻 清大允保留老樹

清大高雄分校預計進駐舊左營國中，允諾保留現有老樹、維持大片綠地。（記者葛祐豪攝）

2024/06/24 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為加速推動陽明交大、清大落腳左營，市長陳其邁專程北上拜會兩校，承諾協調中央部會，協助校方推動高雄分部；針對舊左中校地遭環團反對，清大也承諾將保留現有老樹、維持大片綠地。

環團反對清大進駐舊左中，認為一半以上綠地景觀將被水泥建築物取代，內政部本月十八日召開都委會大會，森林城市協會等團體到國土署抗議，內政部表示，民眾仍有不同意見，都委會大會不予審議。

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市長陳其邁近日率兩位副市長，拜會陽明交大校長林奇宏、清華大學校長高為元。陳其邁告訴兩校校長，在地里長和市民、產業界，都期待兩校加速進駐，讓高雄學子就近就讀，吸引更多人才；他並強調「清大和陽明交大的事，就是市府的事，會持續做清交設校最大後盾！」

高市府指出，清大高雄分部設於舊左營國中，占地近六公頃；交大坐落於蓮潭會館，面積約二公頃，此案已獲中央核定，今年可動支經費一．八四億元，優先辦理基地現有建物改裝修繕，未來整體研教園區的產學合作及進修總人數，可達四千人規模。

陽明交大校長林奇宏透露，已有高雄企業洽詢該校高雄分部進度，反映在地產業對科技人才和員工進修的需求，校方也與科技大廠洽談產學合作計畫；副校長陳永富則說，將申請明年初開設碩士學分班，以AI、半導體及ESG課程為主，並規劃一一四學年度起招收碩博士學位班。

清大校長高為元也說，已有家鄉在高雄的教授主動報名，有意轉往高雄任教；清大副校長戴念華表示，清大進駐左營，結合市府推動半導體Ｓ廊帶，如同早期加州矽谷結合史丹佛大學打造的科學城，目前已著手籌備課程和招生計畫，並與市府討論舊建物改裝，及未來新建校舍時程。

清大表示，產業需才孔急，下半年將借用市府位於亞灣的淨零學院，先開設碩士學分班，一一四學年度起招收碩博士學位班，碩士學分班初步開設AI人工智慧、智慧製造與營運管理、半導體封裝測試及碳資產等課程。

清大也允諾，除保留舊左中現有老樹、維持大片綠地，也會確保蓮池潭天際線，落實環境友善及敦親睦鄰。

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