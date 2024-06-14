為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南屯人雙喜臨門！台中文山國中今動土 新增建功公托中心

建功托嬰中心收托28名0至2歲幼兒。（記者蔡淑媛攝）

建功托嬰中心收托28名0至2歲幼兒。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/14 18:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯區爭取多年的新建文山國中，今天舉行動土典禮，將於後年完工、115學年度招生；南屯也新增第2間公托，為公設民營的建功托嬰中心，收托28名0至2歲幼兒，家長送托公托在扣除補助後每月僅負擔1500元，六都最低，市長盧秀燕強調，全市目標開設60間公托，支持家庭育兒、就學需求。

台中市總人口數突破285萬，南屯區為新興人口成長區，筏子溪以西的溪西地區沒有國中，教育局評估每年約有5班學生須赴安和或萬和國中就學，為因應就學潮，新設文山國中，向台糖租一公頃土地興建第一期校舍，規劃18間教室，訂115學年度招生，一年級將收6班。

盧秀燕今天在動土典禮表示，市府全額自籌文山國中第一期校舍興建經費，預算1億4400萬元，未來規劃新建第2期，整體佔地約2公頃，讓學校達到一定規模，預計規模共設18班。

盧秀燕今天也去視察南屯建功托嬰中心，由嶺東大學協助營運，她說，目前全市共有45間公托，共可收托1288位嬰幼兒，為鼓勵民眾生育，若生第三胎，具備優先入托資格，市府會積極盤點餘裕公有空間，整合各局處資源，編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等空間，新設公托。

盧秀燕視察建功托嬰中心。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕視察建功托嬰中心。（記者蔡淑媛攝）

南屯區爭取多年的新建文山國中在今天舉行動土典禮，將於後年完工、115學年度招生。（記者蔡淑媛攝）

南屯區爭取多年的新建文山國中在今天舉行動土典禮，將於後年完工、115學年度招生。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中外埔首座托嬰中心 馬鳴揭幕
2024/02/03 05:30

台中外埔首座托嬰中心 馬鳴揭幕
台中西屯首設親子館 第3處公托開幕
2024/01/20 05:30

台中西屯首設親子館 第3處公托開幕

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕
質疑台中兒虐案6都最高 議員朱暖英要求公私托裝監管雲
2024/04/23 19:05

質疑台中兒虐案6都最高 議員朱暖英要求公私托裝監管雲
台中前美軍招待所將變身 近8億蓋社福園區預計明年完工
2024/05/08 12:44

台中前美軍招待所將變身 近8億蓋社福園區預計明年完工

國泰青年節3x3籃球賽 推動反毒反詐騙
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播