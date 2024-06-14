南屯人雙喜臨門！台中文山國中今動土 新增建功公托中心

建功托嬰中心收托28名0至2歲幼兒。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/14 18:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯區爭取多年的新建文山國中，今天舉行動土典禮，將於後年完工、115學年度招生；南屯也新增第2間公托，為公設民營的建功托嬰中心，收托28名0至2歲幼兒，家長送托公托在扣除補助後每月僅負擔1500元，六都最低，市長盧秀燕強調，全市目標開設60間公托，支持家庭育兒、就學需求。

台中市總人口數突破285萬，南屯區為新興人口成長區，筏子溪以西的溪西地區沒有國中，教育局評估每年約有5班學生須赴安和或萬和國中就學，為因應就學潮，新設文山國中，向台糖租一公頃土地興建第一期校舍，規劃18間教室，訂115學年度招生，一年級將收6班。

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盧秀燕今天在動土典禮表示，市府全額自籌文山國中第一期校舍興建經費，預算1億4400萬元，未來規劃新建第2期，整體佔地約2公頃，讓學校達到一定規模，預計規模共設18班。

盧秀燕今天也去視察南屯建功托嬰中心，由嶺東大學協助營運，她說，目前全市共有45間公托，共可收托1288位嬰幼兒，為鼓勵民眾生育，若生第三胎，具備優先入托資格，市府會積極盤點餘裕公有空間，整合各局處資源，編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等空間，新設公托。

盧秀燕視察建功托嬰中心。（記者蔡淑媛攝）

南屯區爭取多年的新建文山國中在今天舉行動土典禮，將於後年完工、115學年度招生。（記者蔡淑媛攝）

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