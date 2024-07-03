史博館後方七彩祥雲現山頭 美麗莢狀雲帶雲彩超迷人

帶著耀眼多彩的莢狀雲，在山頂上方聚合流散，景色壯闊且迷人。（民眾提供）

2024/07/03 13:09

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨天傍晚在國立史前館物館後方出現了「七彩祥雲」，如圓盤、飛碟狀的莢狀雲出現在積雲頂端，特別的是，這朵莢狀雲還散發著變化多端的光芒，讓路過民眾看了不禁感嘆其美妙且變化多端並以手機拍下。氣象局表示，在雲與太陽相對位置和許多因素下才能見到這樣美景。

民眾所目擊美麗雲彩既是莢狀雲又帶著雲彩，方位則是在中央山脈一帶，而當時太陽也已將落下山後。氣象局粉專載明，當一股穩定且潮濕的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動的情形，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時，因為變暖就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了，如此反覆，因地型而生的「莢狀雲」就會出現。

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而台東氣象站則表示，圖片上端彩色的部分是出現在莢狀雲上的雲彩，雲彩則是陽光穿過帶有微細水滴的薄雲時，這些水滴令各種顏色的光波產生不同方向的繞射而形成，需在晴朗的白天、帶有均勻小水滴的薄雲，且雲與太陽的相對位置方能見到。

七彩祥雲原來是「七彩莢雲」，民眾表示，雖然台東本島永遠無法見到太陽從地平線或海平線落下，但山脈生成了莢狀雲，又因落日帶來雲彩綜合生成的七彩莢雲卻是另一番不可多得的美景。

帶著耀眼多彩的莢狀雲，在山頂上方聚合流散，景色壯闊且迷人。（民眾提供）

帶著耀眼多彩的莢狀雲，在山頂上方聚合流散，景色壯闊且迷人。（民眾提供）

帶著耀眼多彩的莢狀雲，在山頂上方聚合流散，景色壯闊且迷人。（民眾提供）

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