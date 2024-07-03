高市TPASS「買月票抽大阪來回機票」活動延長至7月15日

高雄TPASS通勤月票自去年4月27日開賣至今，累計至5月份止銷售量突破75萬4千張，累積使用次數已超過4082萬人次，交通局推周年慶系列活動，購買就有機會抽「長榮航空高雄至大阪來回機票」等好禮，活動延長7月15日。（記者黃良傑攝）

2024/07/03 11:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄TPASS通勤月票自去年4月27日開賣至今，累計至5月份止銷售量突破75萬4千張，累積使用次數已超過4082萬人次，交通局為慶祝TPASS通勤月票上線滿一週年，特別推出周年慶系列活動，購買TPASS月票就有機會抽中「長榮航空高雄至大阪來回機票」、「一年份通勤月票」等好禮。

因回響熱烈活動延長至7月15日，另再加碼抽出高雄399TPASS月票50份，民眾只要購買「高雄市399/南高屏999 TPASS月票方案」，就有機會抽中最大獎，價值2萬5千元的「長榮航空高雄-大阪來回機票1張」，或「南高屏999通勤月票1年份」、禮券等多項好禮，民眾可把握最後抽獎機會。

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交通局長張淑娟表示，為回饋民眾對TPASS愛護，今年4月特別推出TPASS週年慶系列活動，推出至今為感謝支持的民眾，活動期間延長半個月，更加碼50份399月票，未來也會推出更多減碳行銷計畫，以鼓勵民眾多加使用低碳運具。

此外，新加入MeN Go會員且購買月票者，再多一次抽獎機會，同步加碼高雄399TPASS月票50份，中獎機率更高，還未參加的民眾務必把握7月15日前最後機會，也歡迎民眾揪親朋好友一起加入低碳通勤的行列，以上詳細活動資訊、TPASS月票服務可於MeNGo APP、官網（https://men-go.tw/#/），以及交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw/）查詢。

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