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TPASS通勤月票中市售出30多萬張 台中市市民方案佔7成

TPASS行政院通勤月票實施以來，捷運成長2成4。（市府提供）

TPASS行政院通勤月票實施以來，捷運成長2成4。（市府提供）

2024/06/17 14:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕TPASS行政院通勤月票去年7月1日實施，台中市議會今天進行中央補助墊付款的二讀會，市議員陳俞融及楊大鋐質疑成效，局長葉昭甫表示，台中市公車10公里免費，不能跟其他城市相較，此外，截至6月4日已售出超過31多萬張，其中台中市民方案銷售量最多占整體約7成，其次則是中彰投苗的中市民方案，占比為3成。

今年2024年1-4月台中市境內市區公車、公共自行車及台中捷運運量相較前一年2023 年1-4月資料，台中捷運成長24.0%，公共自行車成長5.5%，市區公車則成長0.1%。

另外，中部地區以2023年7月至12月較2022年同期資料分析，在中彰投苗區域內，軌道運輸運量成長超過24%以上，其次為公共自行車成長11.3%及公路客運為10.4%；台中市境內包含台中捷運及台灣鐵路軌道運輸運量皆大幅成長超過3成。

台中市議會市府提案的二讀會，其中有關TPASS行政院通勤月票市府墊付款，台中市配合款為1億5940元，而中央補助款為2億7000多萬先行墊付案，日前在交通地政委員會進行初審，由於民進黨中市議員陳俞融及國民黨中市議員楊大鋐質疑交通局未提出成效報告，雖同意委員會通過，但保留大會發言權，今天並質疑成效不彰。

陳俞融表示，根據統計，使用月票搭乘公共運輸部分以捷運、輕軌居多，中彰投苗生活圈5.3萬人次、南高屏生活圈17.6萬人次，中部使用大眾運輸竟比南部還少，原因就出在台中目前僅有一條捷運綠線，造成民眾不想多花大把時間從捷運轉乘各項大眾運輸，請交通局在要求議會墊付前，先考慮台中提升現有大眾運輸環境。

葉昭甫回應，TPASS通勤月票實施後，台中市捷運增加2成4，公車成長比較少，原因在於台中市的公車是10公里免費，超過最多只付10元，市府會想辦法增加民眾多搭公共運輸優惠。

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